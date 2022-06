El delantero argentino Fernando Zampedri convirtió un doblete en la noche del sábado para Universidad Católica, que batió por 3-1 a Unión San Felipe, en partido de ida de una de las llaves de tercera ronda de la Copa de Chile de fútbol.

El atacante entrerriano, de 34 años, anotó a los 11 minutos del período inicial y a los 45m. del segundo, respectivamente.

De esta manera, el exjugador de Atlético Tucumán, Rosario Central y Atlético de Rafaela, entre otros clubes, llegó a los 12 tantos en los 15 encuentros que disputó en la temporada para el elenco del DT bonaerense, Ariel Holan (ex Independiente y Defensa y Justicia).

En Universidad Católica, que será local el sábado 25, también actuaron el arquero Nicolás Peranic (ex Defensores Unidos de Zárate y Almagro), el mediocampista Luciano Aued (ex Gimnasia La Plata y Racing) y el enganche Diego Buonanotte (ex River Plate).

Además, Universidad de Concepción, con el concurso del arquero Manuel García (ex Rosario Central), superó por 4-3 a Deportes La Serena, que dirige el DT santafesino Pablo Marini (ex Unión de Santa Fe) y que tuvo en sus filas a Marcelo Herrera (ex Lanús) y Juan Ignacio Cavallaro (ex Tigre).

En tanto, Colo Colo, con los desempeños de Matías Zaldivia (ex Arsenal), Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Leonardo Gil (ex Rosario Central), empató sin goles en la ida con Deportes Temuco, que mostró la actuación del volante Santiago Camacho (ex Colegiales).

Por su lado, el delantero bonaerense Mauro González (ex Almagro y Patronato de Paraná) marcó un gol para Cobresal, que doblegó a Barnechea por 2-1.

Los demás resultados: Magallanes 1-Everton 1 (gol de Juan Cuevas, ex Gimnasia La Plata); Santiago Morning 1-Unión La Calera 2; Ñublense 1-Independiente de Cauquenes 2; Puerto Montt 2-Huachipato 2. (Télam)