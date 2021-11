El argentino Sebastián Sáez concretó anoche un doblete para Unión La Calera, que derrotó como visitante a Everton, en Viña del Mar, por 2-1, en un partido válido por la 32da. fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Chile.

El atacante santiagueño, de 36 años, convirtió a los 10 minutos de la primera parte y a los 32m. de la segunda, respectivamente.

De esta manera, el exgoleador de Talleres de Córdoba y Central Córdoba de Santiago del Estero acumula 8 conquistas al cabo de 14 cotejos en la temporada, según contempló el sitio 'El Mercurio'

En Unión La Calera, que dirige el DT argentino Francisco Meneghini, también actuaron el arquero Alexis Martín (ex Gimnasia La Plata) y el mediocampista ofensivo Gonzalo Castellani (ex Ferro, Boca y Godoy Cruz de Mendoza).

En Everton, en tanto, que es orientado por el técnico santafesino Roberto Sensini (ex Newell's), se desempeñaron el zaguero Julio Barroso (ex Boca y Racing) y el extremo Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata).

Además, Ñublense, con dos tantos del ex River y Banfield, el mediocampista Matías Moya, superó por 6-1 a Unión Española.

Click to enlarge A fallback.

En tanto, Universidad Católica (62 puntos), provisorio puntero, derrotó por 2-0 a La Serena. Los partidos de hoy serán: Audax Italiano (51 puntos)-Antofagasta (42); Palestino (37)-Cobresal (36) y Curicó Unido (34)-Colo Colo (61), que intentará volver a la cima.

Los cotejos del lunes, en tanto, serán Huachipato (31)-Santiago Wanderers (19) y Universidad de Chile (34)-O'Higgins (36) (Télam)