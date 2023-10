Los argentinos Tomás Chancalay, con un doblete en la derrota de New England, y Alan Velasco, con un golazo de tiro libre en el empate de FC Dallas, marcaron en la MLS de Estados Unidos.

Chancalay, ex Colón y Racing, anotó dos goles en la derrota de New England ante Nashville por 3-2, como visitante, mientras que Velasco, ex Independiente, hizo el tanto de FC Dallas en el empate 1-1 frente Colorado Rapids, como local, en ambos partidos pendientes de la MLS.

Chancalay compartió la delantera con Gustavo Bou (participó del primero) y marcó los dos goles de su equipo que se había ido al descanso 3-0 abajo.

El delantero, de 24 años, marcó su segundo doblete en la MLS y lleva 6 goles en 10 partidos en su primera temporada en Estados Unidos.

MIRÁ TAMBIÉN Bagnaia recupera su liderazgo en el MotoGP tras ganar en Indonesia

Tanto New England como Nashville están clasificados a los playoffs de la conferencia Este.

En otro partido, Alan Velasco, elegido el mejor jugador sub 22 de la MLS, marcó un golazo de tiro libre para darle el empate a FC Dallas ante Colorado Rapids por 1-1, como local.

FC Dallas todavía no tiene asegurada la clasificación a los playoffs de la conferencia Oeste y se jugará todo el próximo 21 de octubre ante el ya eliminado Los Ángeles Galaxy.

Velasco fue elegido el mejor jugador sub 22 de la MLS y marcó su cuarto gol en 27 partidos. (Télam)