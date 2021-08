El atacante argentino Alexis Blanco convirtió esta noche dos tantos para la Universidad Técnica de Cajamarca, que batió por 2-1 a Cusco, en partido adelantado de la fecha 6 del Clausura de fútbol de Primera división del Perú

El delantero pampeano, de 33 años, anotó a los 31 y 45 minutos de la primera etapa para el conjunto que dirige el técnico uruguayo Mario Viera, en el estadio Monumental de Lima.

Blanco se desempeñó en la Argentina en los clubes Sportivo Italiano, Independiente, Atlético de Raraela, San Martín de Tucumán y Platense, entre otros.

En la UTC Cajamarca también actuaron el defensor Nicolás Ortiz (ex Gimnasia y Esgrima La Plata), el mediocampista Leonardo Villalba (ex Vélez) y el delantero Gaspar Gentile (ex Temperley), según consignó el sitio ‘Soccerway’.

MIRÁ TAMBIÉN Huracán y Unión empataron sin goles en el Ducó

En el conjunto cusqueño, dirigido por el técnico rosarino Claudio Vivas (exDT de Racing, Banfield y Argentinos Juniors, entre otros), se alineó el volante ofensivo Alfredo Ramúa (ex Aldosivi de Mar del Plata).

En el estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, en tanto, Alianza Atlético de Sullana, con el debut del mediapunta Ramiro Fergonzi (ex Chacarita), empató 3-3 con Melgar de Arequipa, que es orientado por Néstor Lorenzo y tuvo en sus filas a Fabio Pereyra (ex Arsenal), Horacio Orzán (ex Newell’s) y Cristian Bordacahar (ex Ferro).

En otro anticipo, Carlos Mannucci venció a Deportivo Binacional, que dirige el DT cordobés Carlos Desio, por 3-1.

Mañana jugarán Sporting Cristal-César Vallejo; Ayacucho-Universitario (con Angel Comizzo como DT); Alianza Lima-Deportivo Municipal y Cienciano-Sport Huancayo.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Alessio aporta en la derrota de Tabaré en el básquetbol de Uruguay

Principales posiciones: Carlos Mannucci 13 puntos; Melgar 12; Alianza Lima 11; Sporting Cristal, César Vallejo, Universitario, Deportivo Municipal, Alianza Universidad de Huánuco y Deportivo Binacional 8

(Télam)