El tenista serbio Novak Djokovic justificó hoy su decisión de no vacunarse contra el Covid-19 aunque dijo "tener la mente abierta" y consideró que para el futuro "todo es posible".

"En este momento, no siento la necesidad de vacunarme para proteger mi cuerpo y no tengo la impresión de ser una amenaza para los otros. Vacunado o no, se puede trasmitir el virus. Es mi posición", sostuvo "Nole", aún número 1 del ranking de la ATP, con 8.875 puntos, y seguido muy de cerca por el ruso Daniil Medvedev, quien suma 8.435 y puede desplazarlo en los próximos días.

"Para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible", dijo hoy Djokovic en una entrevista con el diario francés L' Equipe.

"Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos gobiernos", señaló el tenista serbio.

Djokovic expresó que su carrera tenística se ha basado en un profundo conocimiento de su cuerpo, que lo ha llevado a tener pocas lesiones y a una "perpetua búsqueda de mejorar el cuerpo, para mejorar el rendimiento y aumentar las capacidades del organismo".

"El organismo debe funcionar todo el tiempo a todo vapor durante más de quince años. ¿Quién ha podido hacerlo aparte de Roger (Federer), Rafa (Nadal) y yo? (...) Hay un enorme trabajo tras todo esto", afirmó.

Finalmente dijo que "esta decisión no tiene por qué seguir igual" para siempre: "Las cosas cambian cada día, lo vemos con la pandemia. No sabemos a dónde va el mundo", concluyó Djokovic. (Télam)