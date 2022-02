El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, le agradeció hoy al presidente de su país, Aleksandar Vucic, por el apoyo que recibió durante el caso judicial del mes pasado en el incidente que protagonizó en Australia, donde fue deportado por no cumplir con los requisitos de vacunación contra el Covid.

"Aunque estaba solo en mi lugar de detención, luchando con tantos problemas, no me sentía así porque tenía el apoyo de mi familia, de las personas cercanas como mis amigos, del presidente y de todo el pueblo serbio", expresó Djokovic, según consignó la agencia de noticias Ansa.

El número uno del mundo, que fue deportado de Australia el mes pasado tras una larga disputa judicial, razón por la que no pudo jugar el Grand Slam en Melbourne que conquistó el español Rafael Nadal, fue recibido esta mañana en Belgrado por el presidente Vucic,

"A todos los que decidieron ponerse de mi lado les estoy especialmente agradecido, siempre voy a recordar todo esto", añadió Djokovic.

Djokovic formuló hoy sus primeras declaraciones públicas tras su regreso a Belgrado luego de su expulsión de Australia.

Para el encuentro entre Vucic y Djokovic se reunió esta mañana una auténtica multitud entre periodistas, camarógrafos y empleados que acudieron a ver al campeón.

"Nunca había sucedido que hubiera un número tan grande de personas en la presidencia", dijo Vucic y subrayó :"Jamás había visto algo así, ni siquiera con motivo de las visitas de líderes mundiales como Vladimir Putin, Xi Jinping y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden", apuntó el mandatario.

Vucic anticipó que Djokovic "les ganará a todos en Roland Garros, Wimbledon y el US Open" y se tomará revancha de lo sucedido en Australia, donde no le permitieron jugar por no estar vacunado contra al Covid.

Djokovic indicó que en algunos días hablará con la prensa y contará detalles de lo acontecido en Australia mientras sigue el misterio acerca de si decidió vacunarse contra el coronavirus o si bien ya lo hizo, así podrá competir en todos los países. (Télam)