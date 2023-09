Durante los últimos casi 20 años, Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal protagonizaron una de las mejores eras en la historia del tenis ganando absolutamente todo. Pero con Federer retirado y Nadal que volvería para una temporada final en 2024, el último que queda compitiendo es Djokovic que, pese a la juventud de sus rivales, sigue ganando prácticamente todo lo que juega. Y eso fue lo que ocurrió este año. Ganó tres títulos de Grand Slam (y perdió la final del restante en Wimbledon), el Masters 1000 de Cincinnati y, pese a haber jugado muy pocos torneos a lo largo del año, se aseguró volver al número 1 del mundo a partir de mañana. Pero el dato más destacado que llega luego de esta nueva conquista del US Open (el cuarto en la cuenta personal). Es que a Djokovic no le alcanzaba con ser el jugador con más Grand Slams ganados en la Era Abierta. Ahora ganó su 24° título de los grandes y alcanzó a la australiana Margaret Court, quien dominaba en esta estadística teniendo en cuenta la época previa a la mencionada era. Y parece casi un hecho que el año que viene podrá superarla. A lo largo de su carrera, el serbio ganó el Abierto de Australia en 10 ocasiones (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023), 3 veces Roland Garros (2016, 2021 y 2023), siete Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022) y otras cuatro el US Open (2011, 2015, 2018 y 2023). Pero la lista de récords del nacido en Belgrado no termina acá, ya que es el jugador con más semanas como número 1 del mundo. Es así porque comenzará su semana número 390 este lunes y le sacará 80 de ventaja a su más inmediato perseguidor, Roger Federer, es el único hombre en ganar tres veces cada Grand Slam y también el único en obtener todos los títulos de Masters 1000 (ganó al menos dos veces cada uno), por solo mencionar las marcas más importantes. Al final de esta temporada podría convertirse en el máximo ganador del ATP World Tour Finals, torneo en el que se encuentra igualado con Federer con seis conquistas cada uno, y el año que viene podrá cumplir el único objetivo que le falta, que es obtener la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Además, llegó a 96 títulos y quedó a 13 de alcanzar el récord de torneos ATP que está en manos de Jimmy Connors, lo que parece una tarea difícil pero no imposible. Djokovic irrumpió en el 2007, con solo 19 años, para ser el tercero en discordia en una era que estaba marcada por el dominio total de Federer y Nadal. Pero a partir de 2011 comenzó lo que se podría llamar la "Era Djokovic", porque desde ese año Roger solo pudo ganar 4 títulos de Grand Slam, Nadal otros 13 (nueve de ellos en Roland Garros donde es invencible), mientras que el serbio se quedó con la increíble suma de 23. Si, entre el suizo y el español no llegan a igualar lo que ganó Nole. A 16 años de aquella aparición estelar entre los mejores del mundo, un veterano Djokovic de 36 años parece no sentir el paso del tiempo y continúa venciendo a las nuevas generaciones, que ahora tiene como principal exponente al joven Carlos Alcaraz, de 20 años. La clave ahora ya no está tanto en lo físico, como hacía en algún momento, sino que demuestra tener una mentalidad impresionante para reponerse de los momentos complicados y resurge constantemente de entre las cenizas como un ave fénix en medio de los partidos. Y hay malas noticias para aquellos que quieran arrebatarle el dominio o terminar con su era, ya que Djokovic está lejos de pensar en el retiro y esto fue lo que dijo al respecto: "Me siento bien físicamente. La edad es solo un número, esa frase resuena en mí en este momento. No quiero plantearme dejar el tenis

Consideraré hacerlo si los jóvenes me patean el trasero en Grand Slams los próximos años". Hay Djokovic para rato. Hay récords para rato. NAG/AMR NA