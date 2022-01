El tenista Novak Djokovic, número uno del ranking mundial de la ATP, admitió hoy "errores humanos" en su declaración para ingresar a Australia, motivo por el cual las autoridades del país oceánico intentan certificar hasta qué punto pueden resultar esas fallas un argumento para deportarlo.

Sobre la divergencia en su formulario de entrada al país, el serbio lo atribuyó a un descuido de su equipo: “Mi agente se disculpa por el fallo administrativo que cometió. Fue un error humano en ningún caso deliberado. Vivimos tiempos difíciles, en medio de una pandemia de alcance global, y estos errores pueden darse ocasionalmente”.

Por otra parte, los inconvenientes para Djokovic se magnificaron, luego de que se comprobó que "ofreció una entrevista al medio francés L'Equipe estando contagiado de Covid -19" consignó BBC Sports

Djokovic aseguró en una mensaje en la red social Instagram que cometió un "error" al brindar el reportaje tras conocer su positivo por coronavirus: "Me sentí obligado a acudir a la entrevista con L'Equipe para no decepcionar al periodista, pero mantuve distancia social y mascarilla todo el tiempo, excepto durante las fotografías. Al regresar a casa me aislé y reflexioné. Cometí un error de juicio y admito que tuve que posponer la cita", dijo.

El tenista aseguró que se sometió el pasado 16 de diciembre a una prueba para detectar el virus de Covid-19, cuyo resultado conoció un día más tarde, después de acudir a un evento con niños y jóvenes, mientras que la entrevista fue el día 18.

"Era asintomático y me sentía bien y no recibí la notificación de mi test PCR positivo hasta después de estar con los jóvenes" indicó el deportista, que adujo que se sometió previamente a pruebas de antígenos por precaución, las cuales "dieron negativo"

A Djokovic, quien no está inoculado, se le revocó la visa el último 6 de enero, poco después de llegar a Australia en medio de dudas sobre la exención de la vacuna que le habría permitido ingresar. El pasado lunes, sin embargo, un juez anuló la decisión y ordenó la liberación del jugador detenido.

Si Djokovic gana el Abierto de Australia, su Grand Slam número 21, se convertirá en el tenista masculino más exitoso de la historia, y por el momento está ubicado como primera cabeza de serie del certamen, primer Grand Slam del año, a jugarse en Melbourne a partir del lunes venidero. (Télam)