El entrenador de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, mostró su satisfacción por la victoria alcanzada en el clásico de la ciudad ante Newell's por 1-0 y destacó que la celebración va en sintonía "con la alegría de la gente".

"Este triunfo es, primero, para la gente, porque sé lo que significa el clásico en esta ciudad. Y también es para los jugadores, porque pusimos mucho empeño y esfuerzo" resaltó el DT platense, en conferencia de prensa brindada en el Gigante de Arroyito.

El exentrenador de Estudiantes de La Plata, Lanús, Boca Juniors y Velez, entre otros clubes, también mencionó como destinatarios de la dedicatoria a los jugadores lesionados como Luca Martínez Dupuy o Fabricio Oviedo, al margen de que otros como Facundo Mallo o Ignacio Malcorra se recuperaron con lo justo y pudieron estar en el enfrentamiento ante el clásico adversario.

"Esto es fruto de la historia, de mucha gente del club que ha jugado muchos clásico como el presidente (Gonzalo Belloso). Por eso esta victoria es una alegría para la gente, como dice Angelito (por Di María), que los clásicos no se juegan, se ganan" insistió.

MIRÁ TAMBIÉN Bareiro y Cóccaro protagonistas de un clásico caliente

Justamente, Russo había declarado en la semana que "una vez puse a jugador desgarrado en un partido por la Copa en Paraguay, que hasta hizo un gol a los 70 minutos, y a los que a lo mejor no lo saben ese jugador era Juan Román Riquelme".

Sin mencionarlo, el técnico se autoatribuyó un mérito al ubicar en cancha a un lesionado Malcorra, quien decidió la suerte del derby rosarino, con un tiro libre que anotó a los 42m. del segundo tiempo.

"Empezamos con una formación que no es normal porque no estaban Mallo y Malcorra para jugar juntos", amplió.

Russo advirtió que "valoremos a los que juegan bien y no les caigamos encima por un mal pase, porque este juego empieza en la mitad de la cancha con un pase, si no hay pase no hay juego", describió. (Télam)