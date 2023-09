Sebastián Báez, el tenista argentino más exitoso del año con la obtención de tres títulos en el circuito, admitió hoy que "disfrutó muchísimo el aliento de la gente" en el partido que le ganó al lituano Ricardas Berankis y dejó a la Argentina 2-0 arriba en la serie de Copa Davis.

"Disfruté muchísimo el aliento de la gente. Es un orgullo enorme tener a todo el público a favor, por ahí durante el partido cuesta ver esto, pero ahora que gané creo que me ayudaron a seguir luchando", analizó el tenista nacido en la localidad bonaerense de Billinghurst.

Báez, campeón este año en tres ATP, dos sobre superficie de polvo de ladrillo, el Córdoba Open y Kitzbuhel, y otro en cemento, en Winston Salem, le ganó a Berankis un durísimo partido que se definió a su favor por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3.

"Sabíamos que no iba a ser fácil el partido. no lo conocía a Berankis pero sabía que se trataba de un tenista con mucha experiencia. Creo que hizo un gran partido y mi mérito fue que siempre me mantuve luchando cada punto hasta el final", analizó Báez, de 22 años. (Télam)