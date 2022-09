Horacio Darrás, vicepresidente de Colón, negó hoy tener vínculos con la barra brava y acusó a Roberto San Juan, representante de Luis “Pulga” Rodríguez de ser "un mentiroso” por acusarlo de tener vínculos que con los violentos.

Sin ser citado por la Justicia, Darrás concurrió a los tribunales santafesinos para negar cualquier vínculo con la barra e indicó que San Juan "es un hipócrita, un tipo que no vive en Santa Fe, que no me conoce para tirar rápidamente lo que tiró, con fotos mías como que soy un delincuente salieron por todos lados”.

“Lo que digan el "Pulga" o San Juan me tiene sin cuidado, en la parte legal tomaré recaudos, es algo injurioso, vivo en una sociedad, dejó entrever que hay connivencia. Yo estoy en Conmebol, en AFA, saben quién soy. Que venga un rosarino amanecido que venía de Jujuy a decir eso no lo admito, que lo diga cuando estoy yo de frente así puedo defenderme", expresó el dirigente sabalero.

"Si (Rodríguez) se quiere ir o no, no voy a hablar, las cosas se dieron de una manera rara, cuando uno dice que está en el momento equivocado a la hora equivocada. Eso sucedió, fui como siempre al predio, y cuando se pierde aún más. Viene uno de seguridad y me informa que estaba la barra en la puerta", dijo Darrás al hablar con los medios de prensa santafesinos en la puerta de los tribunales.

Y agregó: “En el instante que estaba caminando para el chalet de Primera, los barras vienen caminando e ingresaron, me puse a dialogar, pedían distintas cosas. Dame esto, necesitamos colaboración, dijeron. A mí no me amenazaron ni vi armas, y los jugadores dijeron que querían hablar".

"Ellos pidieron hablar con el 'Pulga', pidieron boludeces, nunca hablaron de plata, hablaban de colaboración, hay que ganar porque nos vamos a la B, dame una camiseta, esas cosas. Eran como 30 o 40, era imposible pararlos, había una sola persona en la puerta", concluyó Darrás.

Por su parte, el presidente de Colón, José Vignatti, concurrió hoy al predio “4 de Junio”, donde entrena el plantel, y charló con los futbolistas por alrededor de 40 minutos.

El jueves, San Juan acompañó al “Pulga” Rodríguez a declarar ante la fiscalía que investiga el apriete de la barra a los futbolistas.

"Es una vergüenza lo que pasó. Patético. Había un dirigente en la práctica cuando pasó. (Horacio) Darrás estaba en el lugar hablando con los barras y los jugadores son víctimas de esa situación", dijo entonces el empresario.

La "apretada" de los barrabravas al plantel del Colón abrió las puertas a una posible salida de varios jugadores del plantel, ya que Luis “Pulga” Rodríguez anunció que dejará el club santafesino al final del torneo.

La misma decisión habrían tomado Paolo Goltz, Mauro Formica y Ramón Ábila. Los dos primeros fueron apuntados por la barra en la charla, mientras que "Wanchope" estuvo a punto de tomarse a golpes de puño con los barras. (Télam)