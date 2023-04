Guillermo "Pol" Fernández, el capitán y una de las figuras de Boca Juniors en la victoria de esta tarde ante Barracas Central por 3 a 0, sostuvo que el equipo dio "una muestra de carácter", después de conseguir los tres puntos en el debut de Mariano Herrón como técnico interino.

"Nosotros hicimos una autocrítica puertas adentro con todo lo que pasó en la semana", expresó el mediocampista en relación a la salida del anterior DT Hugo Ibarra.

"Hablamos las cosas de buena manera, como se debía y en este partido dimos una muestra de carácter. Así fue, hicimos las cosas muy bien, vamos ganando en confianza, pero todavía no tenemos techo", aseguró el volante, una vez finalizado el cotejo en cancha de Barracas Central.

Fernández, quien venía en bajo nivel, resultó una de las figuras del conjunto xeneize, con dinámica en la zona central, que funcionó mejor que en el ciclo del anterior entrenador.

Al número 8 se lo vio más suelto, más lúcido e inclusive más preciso para jugar e ir a buscar. Así pudo convertir el tercer gol del conjunto auriazul.

"Era consciente de mi presente, siempre uno quiere dar lo mejor, pero esto es un juego, hay cosas detrás y no se me venían dando las cosas. Esta vez me sentí bien y al equipo también lo vi bien", dijo sobre su recuperación.

"Tenemos que seguir en este camino, sea quien sea el entrenador. tenemos un gran plantel y hay que recuperar el nivel que nos llevó a los títulos del año pasado", cerró Fernández.

Boca venció de visitante por 3 a 0 a Barracas Central, con goles de Agustín Dáttola en contra, Luca Langoni y Guillermo "Pol" Fernandez. (Télam)