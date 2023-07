Deportivo Independiente Medellín (DIM), rival de San Lorenzo en una de las llaves de repechaje de la Copa Sudamericana, empató hoy 2-2 con La Equidad, en partido correspondiente a la fecha inaugural del campeonato de Primera División del fútbol de Colombia.

En el estadio Atanasio Girardot, el equipo local evitó la derrota, a poco del final, con un penal convertido por Edwin Cetré (St. 43m.).

El entrenador uruguayo Alfredo Arias utilizó una formación en la que incluyó mayoría de titulares y apenas reservó algunos jugadores para el compromiso del miércoles en el Nuevo Gasómetro del Bajo Flores.

La alineación principal del DIM contempló a Andrés Mosquera; José Ortiz, Víctor Moreno, Jhon Palacios y Daniel Londoño; Diego Moreno y Daniel Torres; Cetré y Miguel Angel Monsalve; Luciano Pons y Brayan León.

El argentino Pons (ex San Martín de Tucumán y Banfield) anotó el primer gol del denominado ‘Poderoso de la Montaña’, a los 32 minutos de la primera mitad.

Luego ingresaron Juan Cuesta Baena (ex Aldosivi de Mar del Plata), Jaime Alvarado, Deinner Quiñones, Yulián Gómez y David Loaiza, según reflejó el sitio ‘Fútbol red’.

Independiente Medellín necesitará revertir el 0-1 que logró en la ida en el duelo que animará con San Lorenzo este miércoles, desde las 21.00, en el Bajo Flores. El árbitro será el brasileño Anderson Daronco.

En otro encuentro de la jornada inaugural del torneo, Aguilas Doradas vencieron como visitante y por 1-0 a Junior de Barranquilla, que contó con los estrenos de los argentinos Emanuel Olivera (ex Banfield) y Gonzalo Lencina (ex Gimnasia de Jujuy), además del guardavallas uruguayo Santiago Mele (ex Unión de Santa Fe). (Télam)