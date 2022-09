El técnico de la selección de Honduras, Diego Vázquez, sostuvo que Argentina "tiene plantel para armar dos selecciones", en la previa del encuentro que van a disputar ambos equipos en el estadio Hard Rock Stadium de Miami. "Vencimos a Canadá, que ganó el octogonal de las Eliminatorias por encima de México y Estados Unidos. A partir de ahí buscamos seguir construyendo cosas, seguir creciendo", dijo en referencia a sus expectativas de cara al encuentro contra el conjunto que conduce Lionel Scaloni. Respecto a lo que pueda obtener su equipo al enfrentarse a la Albiceleste, reflexionó: "Sirve para que los jugadores tengan la oportunidad de jugar ante una candidata en el Mundial y para hacer un buen partido. También hizo mención a Lionel Messi y se refirió a la dificultad que le genera pensar un plan para marcarlo. "Es la pregunta del millón cómo marcar al mejor jugador del mundo

Todavía no tengo el sistema y la estrategia, recién ahora vamos a empezar a entrenar", expresó en dialogo con Olé. Y agregó: "Lógicamente vi todos los partidos de Argentina en las Eliminatorias. Los últimos con Italia y Estonia, también. A partir de ahí vamos a diseñar un plan para marcarlo, sin mala intención, no para golpearlo, pero para que nos haga el menor daño posible". En referencia al juego y al entrenador de la Albiceleste, Vázquez, ex futbolista argentino, nacionalizado hondureño, destacó puntos positivos. "Me gusta todo. La verdad que ha jugado muy bien, fuera de la cancha me gusta porque es muy sencillo, de bajo perfil, habla con su equipo en la cancha, son todas connotaciones positivas. Juega casi de memoria, hizo muy buena eliminatoria y ni hablar que le ganó 3 a 0 a Italia", concluyó. GG/AMR NA