El tenista argentino Diego "Peque" Schwartzman contó hoy que Diego Maradona le mandó un audio hace unos años pidiéndole que no copie a "nadie" pero que aprenda de "los mejores".

"Un día me mandó un audio después de perder con Rafael Nadal en un partido que venía derecho y se largó a llover con todo, ahí se frenó y al otro día me pasó por arriba. En ese audio me dijo que no copie a nadie pero que aprenda de los mejores, y lo increíble es que en cada audio siempre me dejó un consejo importante", contó el "Peque".

"Tengo muchos audios de Diego, siempre me apoyaba y siempre me hablaba. Formamos una relación espectacular, me arrepiento de no haberme juntado con él. Siempre nos hablamos por videollamada o teléfono", relató el tenista en el programa 'Caja Negra'.

Schwartzman, que lleva el nombre de Diego en homenaje al astro, según él explicó en la entrevista, resaltó que no deja de "escuchar" los audios con el paso del tiempo y destacó que Maradona "siempre" estuvo presente en su carrera y en la de muchos deportistas.

El tenista, actualmente en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, recordó que el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció Maradona, él se enteró por "un mensaje" de sus amigos de la noticia mientras arreglaba su departamento en zona norte.

"Fue duro cuando me enteré", reconoció visiblemente emocionado.

Además, Schwartzman, hincha de Boca y fanático del fútbol, se calificó como "cholulo" cuando detalló su visita al seleccionado argentino en la previa del Mundial 2018 y tomó mates con Sergio Agüero y Lionel Messi.

"Tengo la camiseta de Messi en un cuadro. La Selección de ahora es de mi generación y hablo seguido con varios y les voy pidiendo camisetas, yo les debo mis raquetas", terminó. (Télam)