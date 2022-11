El hijo mayor de Diego Armando Maradona, Diego Junior, afirmó hoy que "es inaceptable" que se haga una comparación futbolística entre su padre y Lionel Messi y remarcó que los que indican que son iguales en el juego "no ven ni entienden nada de fútbol". No obstante, agregó que no le quiere tirar toda la culpa a "La Pulga" por la derrota de este martes ante Arabia Saudita, explicando que fue un problema de todo el equipo y no solo de un solo futbolista, por más que sea Messi. "Estoy destrozado por esta derrota. Me cuesta creer que todo esto realmente sucedió. Perder ante Arabia Saudita es una locura

Tenían bastante miedo. El fútbol es así. Vienen a ti. A veces sucede que pierdes incluso contra oponentes mucho más débiles", fueron las declaraciones de Diego Jr. para un medio radial horas después de la derrota argentina. Pero las palabras más duras vinieron después, cuando metió a su papá en la conversación: "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel". Si quiere seguir en carrera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni deberá ganar los dos partidos que restan del Grupo C, México y Polonia, pero también estará atento a lo que suceda con Arabia Saudita, el líder del grupo, con sus dos partidos. FIG/GAM NA