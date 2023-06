(Por Fernando Faia) Corrado Ferlaino, presidente de Napoli en la época de oro en la que brilló en el equipo Diego Armando Maradona, afirmó que "Diego jugó desde el cielo y volvimos a salir campeones después de 33 años, nos ayudó desde 'arriba' para lograr el tercer Scudetto".

Napoli ganó el tercer Scudetto de su historia, por primera vez sin Maradona, y el 4 de junio último cuando "Gli Azzurri" festejaban el título recibiendo y venciendo por 2 a 0 a Sampdoria por la última fecha de la Serie A, Ferlaino, en ese mismo momento, colocaba flores en la tumba del "10" en el cementerio Jardín Bella Vista, ubicado en la localidad homónima bonaerense.

"Napoli con mi gestión ganó dos campeonatos, pero después que me fui del club, ninguno pudo lograr el Scudetto y recién ahora pudimos conseguir el tercero. Nosotros ganábamos porque estaba Maradona en el equipo, sin Diego no hubiéramos ganado nada. Ahora, también ganamos porque estaba él, porque jugó desde el cielo", puntualizó Ferlaino, en diálogo exclusivo con Télam.

Ferlaino estuvo unos días en Argentina con la única misión de visitar la tumba de Maradona y homenajearlo en mismo momento en que se festejaba el tercer Scudetto.

A sus 92 años, este ingeniero y constructor italiano, sigue gestionando su propia empresa junto con su hija y se maneja con una lucidez y movilidad sorprendentes para su edad.

"Diego fue todo para Napoli, cuando fui a buscar a Maradona a España sabía que era el mejor jugador del Mundo, por ese motivo en 1984 decidí a ir por él a Barcelona. Me decían que estaba lesionado, que estaba gordo, que no estaba bien futbolísticamente. No les creí y me dije: vamos por él", comentó.

El ex presidente de Napoli añadió que "nos informamos y no era verdad, estaba muy bien, el tema era que ya estaba a disgusto en Barcelona y se quería ir, estaba en litigio con el club catalán. Era nuestra oportunidad".

Ferlaino fue presidente de Napoli a partir de 1969, además de ser el principal accionista de la sociedad, y se mantuvo en el cargo hasta 1993, con breves interrupciones en 1972 y 1983.

Bajo su gestión, gracias a las actuaciones de Diego Armando Maradona, Napoli ganó dos títulos de la Serie A (1986/87 y 1989/90 ), la Copa de Italia 1986/87, la Copa de la UEFA 1988/89 y la Supercopa de Italia 1990.

"Traer a Diego fue lo mejor que me pasó en la vida en lo futbolístico, ya que a nivel personal tuve muchas alegrías, compré y vendí propiedades, fundé empresas, tengo una bella familia, tuve hijos y nietos", apuntó.

Nacido en Nápoles el 18 de mayo de 1931, respecto de su relación con Maradona, Ferlaino indicó: "con Diego nos teníamos mucho aprecio y respeto, pero también conmigo tuvo sus desencuentros, algo normal, pero los dos coincidíamos en algo, los dos queríamos ganar siempre. No fue una convivencia fácil, por su personalidad, pero con un poco de diplomacia llegábamos a ponernos de acuerdo".

"No era normal que Diego se llevara bien con los dirigentes, pero nosotros dos éramos 'buenos y bellos', así que era más fácil acordar", ironizó entre risas. "Él era muy rebelde, pero muy bueno del alma", rememoró.

En la amena entrevista realizada en Nuvola, una tradicional pizzería napolitana en pleno centro porteño, Ferlaino recordó que "teníamos un gran equipo, además de Diego, estaba el brasileño Careca y (Bruno) Giordano, un gran jugador del seleccionado italiano, un equipo muy competitivo que necesitó de un gran sacrificio financiero para poder mantenerlo, con mucho menos dinero se competía contra Milan y Juventus, los grandes de Italia que contaban con todas las estrellas".

"Nuestro equipo compensaba la falta de muchas figuras con Maradona y sacrificio. El Napoli de hoy es un gran equipo, pero no se puede comparar con aquel. El fútbol cambió, es diverso, ahora hay mucho dinero que circula y eso siempre desnivela a favor de los poderosos. Lo que sí tienen en común los dos equipos, el de Diego y el actual, es el 'hambre' de victoria y de gloria", agregó.

Maradona llegó a Napoli el 5 de julio de 1984 y permaneció en el club partenopeo hasta el 24 de marzo de 1991, 7 días después del triunfo ante Bari por 1 a 0, partido en el que el control antidoping de Diego dio positivo, por lo que fue suspendido por 15 meses, tras lo cual ya no volvió al conjunto del sur de Italia.

"Ese final de Diego en Napoli fue un momento muy amargo, él ya no estaba bien y se notaba, pero el resto fueron sólo alegrías y satisfacciones durante su permanencia en Nápoles", sentenció Ferlaino.

Por último, Ferlaino se refirió al fallecimiento de Maradona, producido el 25 de noviembre del 2020, y con tristeza manifestó: "la muerte de Diego me produjo un profundo y enorme dolor, porque Diego era muy noble y buena gente, además amaba el fútbol, amaba Argentina y amaba a Napoli, al igual que yo".

Ferlaino, quien pese a los 92 años se ilusiona con regresar a Argentina para rendirle más a honores a Maradona, durante su breve estadía en el país, además de visitar la tumba de Diego, se reunió con Guillermo Cóppola, exrepresentante del "10", se juntó con diplomáticos del Consulado y de la Embajada de su país, y asistió a la obra Caravaggio en el teatro Colón, la noche previa de su regreso a Italia. (Télam)