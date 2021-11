Diego Maradona Jr se quejó hoy de que Napoli utilizara una camiseta con la imagen de su padre, fallecido el 25 de noviembre de 2020 y máximo ídolo del club, sin hacer ninguna clase de consulta con los familiares, aunque pidió abrir una instancia de diálogo antes de que el conflicto pase a la Justicia.

"La camiseta con la imagen de mi padre fue realizada sin siquiera levantar el teléfono con uno de nosotros, los hijos. El club hizo todo con Stefano Ceci, a quien sí le iniciamos acciones legales porque creemos que el contrato con mi padre sobre el uso de su imagen tras su desaparición no vale más", expresó Diego Maradona junior en diálogo con ANSA.

El hijo de Maradona y Cristina Sinagra aludía a la camiseta que Napoli utilizó en el empate 1-1 contra Hellas Verona por la 12ma fecha de la Serie A, que el equipo partenopeo lidera con Milan.

Napoli anunció que destinará a la beneficencia lo recaudado por la venta de camiseta, por ahora de 1.926 ejemplares.

"Mi padre firmó en agosto de 2020 una autorización para el uso de su imagen a Ceci. Cuando desapareció, se debió hablar de esto con nosotros, sus herederos", insistió Diego Junior, hermanastro de Dalma, Giannina, Jana y Diego Fernando.

"Esto no ocurrió y nosotros hermanos sentimos mucha decepción. A Ceci se le notificó esta ruptura de contrato, pero él sigue diciendo que el contrato está vigente. Los abogados en Italia y Argentina nos dicen que tenemos razón. No iniciamos ninguna acción contra Napoli, pero intentaremos contactar al club para explicar que el contrato no es válido", enfatizó Diego junior.

"Algunas personas del club ya fueron comunicadas sobre esta posición, que nace no por un tema de dinero, no nos interesa el dinero, pero nadie nos consideró, nadie nos llamó. Nadie nos dijo 'jugamos con la cara de Maradona en la camiseta, ¿quieren venir al estadio? ¿Quieren retirar una simbólicamente?'. Nadie", criticó. (Télam)