El exfutbolista uruguayo Diego Forlán, quien en agosto de 2019 anunció su retiro del fútbol profesional, volverá a jugar en la tradicional Liga Universitaria de Deportes (LUD) de Uruguay formando parte de un equipo integrado por mayores de 40 años.

Forlan jugará en Old Boys, club que que este año competirá por primera vez en la Liga Universitaria de Deportes, y al respecto señaló: "Desde mi despedida solo había jugado con mis hijos un rato. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal, pero me encanta. Uno adentro de la cancha sabe lo que tiene que hacer, pero no voy a pretender ser el de antes. Quiero sentirme cómodo porque hay cierta exigencia que empieza a forzar músculos que hacía tiempo no forzaba”.

Tras retirarse, Forlán (de 41 años) comenzó su carrera como entrenador y se hizo cargo de Peñarol y de Atenas SAD, club en donde trabajó hasta septiembre de 2021.

Hace pocos días, Forlán, que fue Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, comenzó a trabajar en Durazno FC de la Tercera División de Uruguay, aunque no como director técnico sino dentro de un grupo inversor que acompañará al equipo y se encargará de la formación de jóvenes.

MIRÁ TAMBIÉN El francés Benzema es preservado por el Real Madrid ante Villarreal y jugará ante el PSG de Messi

Forlán tuvo una extensa y galardonada carrera que incluye a grandes equipos como Independiente, Atlético de Madrid y Villarreal de España, Manchester United de Inglaterra y Peñarol.

Ganador de títulos individuales como el de máximo goleador de LaLiga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA, entre otros, el uruguayo dejó un gran legado para el fútbol local y sudamericano. (Télam)