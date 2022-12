(Enviados especiales).- El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, aseguró esta noche que Diego Maradona "desde arriba está empujando" al equipo "albiceleste", que hoy se clasificó con angustia a las semifinales del Mundial Qatar 2022, tras eliminar a Países Bajos en la tanda de penales.

"Siempre lo decimos, Diego desde arriba nos está empujando y ojalá que siga así", deseó Messi, autor de una asistencia y un tanto durante el partido regular que terminó empatado 2-2 en Lusail.

El 10 de Argentina tuvo sensaciones de "alegría y desahogo" tras el penal decisivo que convirtió Lautaro Martínez para definir una llave que se había complicado con el agónico empate neerlandés.

"Fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así porque teníamos enfrente a una gran Selección. Creo que terminamos sufriendo demasiado e inmerecidamente", consideró en la conferencia de prensa que dio en carácter de mejor jugador del partido.

Messi, de 35 años, jugará su segunda semifinal mundialista tras Brasil 2014, un logro que alcanzó en simultáneo al récord de goles para Argentina en la Copa del Mundo (10), compartido con Gabriel Batistuta.

El capitán, de todos modos, priorizó el logro colectivo y reconoció que el plantel vivió con "mucha alegría y euforia" la clasificación a la siguiente ronda, en la que enfrentará a Croacia.

Por último, acerca del árbitro español Antonio Mateu Lahoz, el rosarino consideró que "no estuvo a la altura" del partido. "Nos perjudicó pero no quiero hablar mucho porque después te sancionan. No se puede ser sincero", arremetió. (Télam)