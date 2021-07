El arquero Emiliano "Dibu" Martínez aseguró que frente a Brasil, en la final de la Copa América en el "Maracaná" irá en busca de "un sueño" que es "levantar un título" con la Selección argentina. "Fui padre hace cuatro días y no conocí a mi hija. Estoy buscando un sueño que es levantar un título con la Selección. Es algo que lo soñé desde chico. Nunca lo tomé como una presión, sino como algo que Dios me dio y merecía. Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo aún más fuerte mentalmente", afirmó el guardameta que juega en el Aston Villa de Inglaterra. En ese sentido, destacó la tarea de Lionel Messi en el momento de saber que fue padre y no pudo conocer personalmente a su hija por estar en la burbuja sanitaria, y agregó que "el capitán" (por el 10) está "al 100%". "Mañana voy a jugar una final y voy a dormir como un bebé porque necesitó estar descansado y fresco porque es un partido que voy a disfrutar los 90 o los 120 minutos", explicó en la conferencia de prensa previa al trascendental cotejo. Martínez, de 28 años y que se formó en las divisiones inferiores de Independiente, se refirió también a la definición por penales contra Colombia en las semifinales, donde tuvo algunas palabras desafiantes con los futbolistas rivales. "En el fútbol se dicen muchas cosas dentro y fuera de la cancha. Es solo un partido de fútbol y queda ahí. Voy a estar concentrado en tratar de ayudar a mis defensores y estar tranquilo de lo que voy hacer. No voy a pensar si me escuchan o no. Lo que pasó en los penales es algo normal, solo que ahora se escucha", graficó. Además el guardavallas calificó a esa instancia como "un momento duro: te vas o te quedas" y en cierta manera sabía que el equipo dependía de lo que él pudiera hacer. "Sabía que el equipo dependía de mí en los penales y me puse esa responsabilidad en mi cabeza. No como una presión, sino como algo que me gusta y me apasiona", señaló. AT/AMR NA