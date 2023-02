Emiliano "Dibu" Martínez fue galardonado este lunes con el premio The Best al "mejor arquero del mundo", tras un impecable 2022, en el cual ostentó una destacada actuación durante el Mundial que se desarrolló en Qatar y que tuvo a la Selección argentina como campeona del mundo. El jugador del Aston Villa logró el porcentaje de votos necesario para imponerse ante Yassine Bounou de la Selección de Marruecos -de gran Copa del Mundo- y el belga Thibaut Courtois, guardameta del multicampeón Real Madrid. El arquero de la "Scaloneta" tuvo un desempeño superlativo en momentos claves durante el Mundial disputado en tierras cataríes y fue fundamental en la final ante Francia, encuentro en el que salvó a Argentina en el último segundo tapando un increíble e inolvidable mano a mano a Kolo Muani, para llevar la definición a los 12 pasos, en el nuevamente agigantó su figura y contuvo un remate. En un premio que reconoce la temporada -entre club y selección- del mejor portero del fútbol mundial, el ex Independiente hizo los deberes para ser el ganador del mismo con un regular 2022 en el Aston Villa donde salvo al equipo de muchas goleadas y de pérdidas de puntos que hubiesen decretado el segundo descenso del equipo londinense al Championship a mitad del año pasado. A pesar de su rendimiento en su club, el "por qué" de la conquista del marplatense está en su actuación con la camiseta argentina, la cual no le pesó desde su debut el 3 de junio de 2021 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar

Desde ahí, el portero de 30 años demostró que nació para defender el arco de la "Albiceleste" y, con tapadas claves tanto en partido como en penales, se convirtió en un baluarte del proceso de Lionel Scaloni que tuvo un inicio soñado con una Copa América en Brasil donde el ex Arsenal forjó su figura en las semifinales ante Colombia. Con un comienzo prometedor en la Argentina en el 2021, sin lugar a dudas el 2022 fue el año de la explosión de todo el potencial que tenía guardado el "Dibu" desde su ida con sus 17 años a Londres

El joven introvertido que se cansó de luchar por su consideración en los "Gunners" y que pasó por muchas cesiones en el ascenso inglés, tuvo un año en el que se transformó en un personaje amado y odiado en el mundo del fútbol por su personalidad. Sin embargo,, en lo que importa y a lo que el deporte respecta, el formado por Miguel Ángel Santoro fue clave en la conquista de la Finalissima en Wembley ante Italia donde mantuvo la valla invicta y, en la mayor cita del fútbol mundial con lugar en Qatar, el marplatense fue clave en las tandas de penales ante Países Bajos en cuartos y Francia en la final aunque, lo que lo catapulta a llevarse este reconocimiento, es su histórico mano a mano con Randal Kolo Muani en el minuto 123 de dicha final del Mundo que fue importante para que el equipo argentino sea campeón y el guardián de los tres palos se quede con el "Guante de Oro" a mejor arquero del certamen. Este reconocimiento es el primero para la historia del fútbol nacional y, con el mismo, Emiliano Martínez sube al podio del olimpo del deporte argentino aún con mucho camino que recorrer con la "Albiceleste" donde, en lo inmediato, le tocará revalidar el título de campeón de América y mejor arquero de la competición continental en la próxima edición de Estados Unidos 2024. AMP/AMR NA