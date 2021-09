El arquero de la Selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, quien fue desafectado de la delegación para regresar al Aston Villa de Inglaterra, habló desde Ezeiza y lamentó la suspensión del encuentro entre Brasil y la albiceleste en la ciudad de San Pablo. "Todos sabemos lo que pasó, nos preparamos tres días para el partido y a los 5 minutos lo cancelan... tenemos una sensación amarga, teníamos todo para ganar pero por cosas políticas se suspendió y tuvimos que volver", manifestó Martínez. Y añadió respecto a lo ocurrido: "No entendíamos nada, había rumores de que los de la Premier League no íbamos a poder jugar el partido, pero nos hubiesen avisado antes de entrar a Brasil y no hacían tanto quilombo para suspenderlo". "Una lástima porque íbamos a ganar, estábamos con confianza, el equipo estaba bien. Nos quedamos media hora para ver si podíamos jugar pero nos dijeron que nos teníamos que ir, fue todo una incertidumbre pero "Chiqui" (Claudio Tapia) nos ayudó y nos bancó, dijo ´nos vamos todos y nos fuimos todos´", continuó el arquero en diálogo con la prensa. En la misma línea, insistió: "Era un partido grande para disfrutar, no para hacer un papelón. Los cuatro de Inglaterra decidimos venir por el amor que le tenemos a la camiseta, después de ganar la Copa América queríamos estar con el grupo". "Yo necesitaba sí o sí jugar estos dos partidos a nivel personal, pero se dio así. Ojalá ganemos el jueves, todo esto es una lástima para el fútbol sudamericano", cerró Martínez, antes de emprender el regreso hacia Inglaterra, con un posible paso previo por Croacia. Minutos antes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó mediante sus redes sociales: "De común acuerdo con el entrenador Lionel Scaloni, los futbolistas Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, fueron autorizados a retornar a sus clubes en el día de la fecha". FG/KDV NA