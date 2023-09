La Selección argentina venció por 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz sin la presencia del astro Lionel Messi, por lo que Ángel Di María, que ocupó su lugar, llevó la cinta de capitán del equipo, en tanto el entrenador Lionel Scaloni decidió que Ángel Correa vistiera la camiseta número 10. En el marco de la segunda jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, Di María se convirtió nuevamente en el portador del brazalete que dejó vacante Messi, ya que es más que un referente para el plantel, y brindó las asistencias en los dos primeros goles del seleccionado. El jugador de Benfica ya había sido capitán desde el inicio en cuatro partidos representando a la Selección: en el 1-0 ante Uruguay en 2021 en Montevideo, en el 2-1 frente a Chile y también en la victoria sobre Colombia por 1 a 0 en Córdoba en 2022, mientras que la última vez, antes de esta tarde, fue con Jamaica en un amistoso previo al Mundial con triunfo 3 a 0, en el que luego le cedió la cinta al rosarino cuando ingresó desde el banco. A su vez, también pudo ocupar ese rol en el último cotejo de Eliminatorias sudamericanas, cuando Messi salió reemplazado frente a Ecuador en el estadio Monumental después de meter el golazo de tiro libre que valió el triunfo. "Para mí es un orgullo haber sido capitán unos minutos, que Leo me dé la cinta. Es algo muy especial después de tantos años en la Selección. Y él le sigue pegando a la pelota como siempre, es el mejor del mundo, el mejor de la historia", aseguró Di María tras el encuentro del debut. Por otra parte, ante la ausencia de Messi, Ángel Correa se erigió en el heredero de la camiseta número 10 en el partido entre la Selección argentina y Bolivia en la altura de la ciudad de La Paz, en el que ingresó a los 41 minutos del complemento. El delantero de Atlético de Madrid fue uno de los cambios dispuestos por Scaloni junto a Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alejandro Garnacho y Lautaro Martínez

La última vez que Correa había usado la emblemática 10 fue en la doble fecha de enero del 2022 ante Chile y Colombia, cuando Messi no estuvo porque se contagió de Covid-19 entre Navidad y Año Nuevo, durante su estadía en Rosario. Fue 2-1 a Chile de visitante con goles de Ángel Di María y Lautaro (Correa entró en el minuto 85 por el "Fideo") y 1-0 a Colombia en el Kempes con otro tanto de Martínez (Correa no sumó minutos). El ex San Lorenzo utilizó la camiseta 15 en el Mundial de Qatar, la 21 y la 9 en las Eliminatorias previas, la 11 en algún amistoso internacional y la 16 y la 20 en las Eliminatorias para Rusia 2018..Los siguientes son los jugadores que usaron la camiseta 10 de Argentina en la era de Messi:.- Sergio Agüero (7 veces). - Ángel Correa (2). - Ever Banega (2). - Héctor Canteros (2). - Ángel Di María (2). - Nicolás Gaitán (2). - Enzo Pérez (2). - Walter Erviti (1). - Erik Lamela (1). - Walter Montillo (1). - Maximiliano Moralez (1). - Javier Pastore (1). - Lucas Mugni (1). Fue en un amistoso con Brasil en 2012 pero fue al banco y no ingresó. LG/FG/AMR NA