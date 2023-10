Ángel Di María, figura de Benfica, elogió hoy a su compañero del seleccionado argentino, Lautaro Martínez, goleador del Inter, en la previa del partido que ambos jugarán mañana en Italia por la Liga de Campeones de Europa.

"Sí, veo sus partidos. Está muy bien y en un gran momento. No hemos hablado, seguramente lo haremos antes o después del partido. Aun así, no me gusta hablar antes con los compañeros a los que voy a enfrentar; es una cuestión personal", contó el "Fideo" en conferencia de prensa.

Di María y Lautaro Martínez se reencontrarán mañana en el estadio Giuseppe Meazza de Milán por la segunda fecha del grupo D de la Liga de Campeones de Europa.

El rosarino marcó el gol de la victoria del Benfica en el clásico ante el Porto (1-0) y lleva cinco goles en la Liga de Portugal.

Por su parte, el bahiense Martínez anotó los cuatro goles en el triunfo del Inter sobre el Salernitana (4-0) y también marcó en el debut en la Champions League en España ante la Real Sociedad (1-1).

"Inter eliminó a Benfica la temporada pasada. Pienso que están en la misma situación que el año pasado: líderes en la liga, juegan bien, anotan muchos goles y son los actuales subcampeones de la Champions. Será un partido muy difícil", advirtió "Fideo". (Télam)