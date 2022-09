Dos dirigentes de Colón de Santa Fe y cinco barrabravas fueron detenidos hoy en allanamientos ordenados por la Justicia de la provincia en el marco de la investigación por las amenazas que un grupo de hinchas violentos efectuó al plantel el martes pasado en el predio del club, informaron voceros judiciales.

Uno de los detenidos es el vicepresidente tercero de Colón de Santa Fe, Horacio Darrás, quien el viernes pasado se había presentado en la Fiscalía en forma espontánea, tras haber sido señalado como uno de los que había estado conversando con los barras en el predio 4 de Junio.

Además, otro dirigente identificado como Lucas Paniagua resultó detenido por la policía, en su caso vocal titular de la comisión directiva que encabeza José Vignatti.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que las siete personas detenidas fueron apresadas en once allanamientos registrados en la capital de la provincia y uno en la vecina ciudad de Santo Tomé.

Se trata de una investigación que encabeza la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos "por distintos hechos ilícitos relacionados a facciones de la hinchada del Club Atlético Colón", entre ellos la visita de entre veinte y treinta integrantes de la barra "Los de siempre" al predio 4 de Junio, donde se entrenaba el plantel.

A raíz de esa irrupción, el plantel que conduce Adrián Marini suspendió la práctica que tenía prevista el día posterior, en tanto jueves y viernes trabajó con una nutrida custodia policial.

En el episodio que ahora es investigado por la justicia y en el marco del cual se concretaron estas siete detenciones, los barras le exigieron violentamente a los jugadores mayor compromiso con el club, camisetas y dinero, según voceros policiales.

En ese sentido, el MPA informó que en algunas de las viviendas allanadas en el marco del expediente en las primeras horas de hoy "se secuestró droga y dinero en efectivo".

Luego de presentarse espontáneamente el viernes último ante la Fiscalía, el ahora detenido dirigente Horacio Darrás había dicho a la prensa que su conversación con los barras se enmarcaba en un intento porque "depusieran su actitud y se fueran".

"¿Qué pretenden que hiciera, que me vaya, que agarrara algún caminito por el costado y desapareciera?, ¿qué estarían diciendo en ese caso?”, se preguntó el dirigente ese día.

En ese marco, agregó: "Los jugadores me vieron, saben de qué modo actué. También me vieron las otras personas que estaban en ese momento en el entrenamiento. Mi objetivo en todo momento fue frenarlos. Luego, me quedé hasta las 21. Fue el momento en el que decidieron no entrenar y los entendí por el momento que habían pasado”. (Télam)