El ingreso de los hinchas al estadio Bicentenario de San Juan para ver el partido entre Argentina y Brasil, esta noche por la 15a fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, era desorganizado y sin la previsión lógica para este tipo de partidos.

A pesar de que el estadio se abrió a las 16, una hora antes de lo previsto, el público no fue correctamente guiado por el personal de seguridad y control y hubo múltiples ingresos equivocados y escenas de confusión, aunque los hinchas mostraron paciencia para evitar males mayores.

"Después de pasar dos controles que me decían que iba bien para la puerta de ingreso a la Popular Sur, ahora me entero que era la Norte, no me dejan pasar y encima tengo que volver cinco cuadras para atrás", se lamentó un simpatizante, resignado, ante Télam.

Como él, muchos hinchas deambulaban de un lado a otro sin saber bien dónde era la puerta de acceso: las señalizaciones brillaron por su ausencia. Y aquellos fans que ya habían concurrido en otras ocasiones al estadio también se asombraban porque les habían cambiado los sectores de ingreso habituales.

A poco menos de dos horas de iniciarse el partido el estadio está cubierto en un 50 % y las calles aledañas están congestionadas.

Para este encuentro las entradas se agotaron en unas pocas horas: hubo cuatro kilómetros de cola de los simpatizantes para poder conseguirlas y viajó gente de diferentes lugares del país para alentar al equipo capitaneado por Lionel Messi. (Télam)