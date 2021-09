El director técnico de Rosario Central, Cristian González, declaró este mediodía que su equipo viene haciendo una buena campaña desde que se quedó afuera de la Copa Sudamericana en los cuartos de final: "Desde la Copa ganamos casi todos los partidos".

"Sufrimos el recambio cuando tuvimos que poner chicos por la Sudamericana y sacamos 3 puntos, pero desde que quedamos afuera en cuartos de final, con un mal arbitraje en el segundo partido (contra Bragantino en Brasil, con dos goles anulados), ahora sacamos 13 puntos y ganamos todos los partidos menos el de Boca, que perdimos con un gol en contra sobre la hora", expresó el "Kily" en una videoconferencia de prensa.

Desde el country de Arroyo Seco, el "Kily" González declaró -ante la consulta de Télam- sobre la falta de equilibrio de su equipo. "Contra San Lorenzo, Newell's, Banfield y Boca generamos muchas situaciones claras en los primeros minutos, pero que no pudimos concretar. Esa intensidad que se pide a veces nos hace quedar muy abiertos y muy largos, con retrocesos que no son buenos y con transiciones de ataque a defensa que debemos corregir y mejorar, como cortar el juego para armarnos de nuevo. Como contra San Lorenzo, cuando más allá de que no nos convirtieron, la pasamos mal".

Consultado sobre los posibles reemplazantes de los lesionados Ávila, Covea (con Covid) y Gamba, el entrenador "canalla" sostuvo que "es una situación complicada desde el armado del equipo, pero las lesiones son situaciones ante las que tenemos que estar preparados. Tengo una bronca bárbara, pero (Nicolás) el Fosa (Ferreyra) y Francesco (Lo Celso) son los que tienen las mayores posibilidades de jugar, si bien tengo que evaluar la práctica táctica, y adelante tengo que ver entre Luca (Martínez Dupuy) y Alan (Marinelli)".

En este sentido, el "Kily" González recordó que "el otro día me preguntaron por qué Dupuy en vez de Alan, que es un jugador que hace la banda y puede generar en el uno contra uno, como (en el segundo gol) contra Banfield, pero San Lorenzo tiraba la defensa hacia atrás y Alan no iba a tener espacio, por eso lo puse a Dupuy para sostener el uno contra uno con los centrales, y eso es lo que estoy viendo ahora".

Sobre el partido del sábado contra el puntero Talleres, González opinó que "vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del campeonato, no sólo por lo que dice la tabla sino por la intensidad de su juego vertical, tenemos que intentar contrarrestar esos ataques sin renunciar a nuestra idea de plantarnos y ser protagonistas en todos lados, como nos exige la historia de la camiseta de Central".

Respecto de su continuidad en el cargo como técnico de Central, el "Kily" reconoció que "comentarios hay, pero si el club quiere que siga y está contento con el proyecto debemos hablar esta semana no sólo por mi continuidad sino por el armado del plantel. Hay que tomar decisiones y no podemos esperar hasta diciembre porque vamos a llegar tarde al mercado de pases".

"A la gente de Central lo único que le importa es que el equipo gane, sea con chicos o con grandes. Antes de la Copa sacamos 3 puntos y después sacamos 13. Es un mensaje de que tenemos que traer jugadores para que los titulares tengan competencia y no se relajen. Exijo al que juega menos que empuje porque, si no, se agranda la diferencia entre el titular y el suplente. Si nos sentamos a hablar, esa es una de las prioridades", agregó. (Télam)

