El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, fue tajante en conferencia de prensa cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que el delantero Karim Benzema se reintegre al equipo para la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina el próximo domingo en el estadio Lusail

"No voy a responder, siguiente pregunta", se limitó a responder con un dejo de fastidio. El atacante y estrella del Real Madrid, quien fue premiado con el último Balón de Oro, tuvo que abandonar la concentración de Francia a pocos días antes del inicio de la competición por sufrir una lesión en el recto femoral. Debido a que el período de recuperación fue de tres semanas, Benzema hoy se entrena con total normalidad en España, lo que alimentó los rumores de su regreso a Qatar. En su momento, llamó la atención que Deschamps decidiera no convocar a nadie en su reemplazo, por lo que la FIFA aclaró que, oficialmente, Benzema aún forma parte de la lista blue de 26 jugadores y podría regresar a la concentración y jugar. Además, el goleador cuenta también con el aval del Real Madrid, que no pondrá objeciones para su regreso. Benzema debutó con Francia en el Stade de France el 28 de marzo de 2007 ante Austria. Pese a ser uno de los mejores jugadores del fútbol contemporáneo y múltiple campeón con el Real Madrid, fue vetado en el año 2015 por un supuesto chantaje a quien fuera su compañero de Selección, Mathieu Valbuena, tras conocerse un video de contenido sexual. El caso tomó estado público a nivel mundial y derivó en la intervención de la Justicia, donde el Tribunal Supremo de Francia exculpó a Benzema en una oportunidad (2017), pero luego el caso volvió a abrirse para más investigaciones. De esa manera, el delantero galo se perdió el Mundial de Rusia 2018, donde Francia se coronó campeón por segunda vez en su historia. La situación de Benzema dio un giro inesperado a mitad del año pasado

Sin embargo, cuando el entrenador Deschamps (quien se había mantenido reacio hasta entonces a convocarlo) decidió incluirlo en la lista de futbolistas para la Eurocopa de 2021. De esa forma, tras 5 años y 7 meses de ausencia, regresó en el triunfo frente a Alemania, pero el camino de Francia fue decepcionante, ya que cayó en los octavos de final a manos de Suiza. En Qatar, a tres días de la final del mundo frente a la Selección argentina, la vuelta de Benzema aún es una incógnita

Además, su reemplazante, Oliver Giroud, desempeñó un gran papel con cuatro goles y convirtiéndose durante la copa en el máximo goleador de la historia de la Selección de Francia, con 52 tantos

Para el DT Deschamps "el colectivo siempre ha estado por encima", pero podría hacer una nueva excepción con el jugador del Real Madrid.