El entrenador de Francia, Didier Deschamps, disparó hoy contra el plantel de la Selección que perdió la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina y aseguró que "hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para un partido así". "No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó Deschamps en conferencia de prensa. Asimismo, agregó: "Algunos jugadores estaban peor físicamente

¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial, es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor". El director técnico fue ratificado como entrenador de la Selección de Francia y continuará en su cargo hasta 2026 tras el subcampeonato obtenido a Qatar. "Es una señal de confianza muy importante tener un contrato hasta 2026. Pero todo se hace por etapas, hay una exigencia de resultados y siempre hay mucha expectación con la clasificación para la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina. No miro hacia el próximo Mundial, antes habrá otros acontecimientos, pero es sobre todo una señal de confianza, aunque antes no me faltaba", señaló. FG/KDV NA