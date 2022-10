Sportivo Desamparados de San Juan y Atlético Paraná de Entre Ríos descendieron hoy al torneo Regional Amateurs, tras completarse la 34ta y última fecha del Federal A de fútbol, certamen que otorgará un ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada.

Desamparados, por la Zona A, y Atlético Paraná, por la B, se suman a Deportivo Camioneros de Esteban Echeverría y Juventud Unida de Gualeguaychú, respectivamente, que habían descendido en la fecha anterior.

Desamparados, pese a vencer como local a Juventud Unida Universitario de San Luis por 2 a 0, perdió la categoría por el empate de Huracán Las Heras de Mendoza 1 a 1 ante Ciudad Bolivar como visitante, situación que le permitió finalizar un punto por encima del conjunto sanjuanino.

Por su parte, Atlético Paraná fue goleado de visitante por sus comprovincianos de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por 4 a 1 y quedó a cuatro unidades de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que hoy igualó en su cancha ante Central Norte de Salta 0 a 0.

En tanto Sansinena de General Cerri, pese a tener fecha libre, se quedó con el último cupo de clasificación de la Zona A, debido a que Deportivo Argentino de Monte Maíz perdió en su visita ante el líder, Olimpo de Bahía Blanca, por 2 a 0, y necesitaba ganar para obtener el boleto a torneo reducido.

Mientras que por la Zona B, Sportivo Las Parejas logró la clasificación al vencer como visitante al descendido Juventud Unidad de Gualeguaychú por 1 a 0 y mantener las dos unidades de ventaja sobre Gimnasia de Concepción de Uruguay que goleó en su cancha a Atlético Paraná por 4 a 1.

Los resultados y posiciones del Federal A, fueron los siguientes:

Zona A:

El viernes:

Sportivo Estudiantes de San Luis 1 (Diego Medina) - Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi (Buenos Aires) 0.

Ayer:

Deportivo Camioneros de Esteban Echeverría (Buenos Aires) 2 (Martín Vázquez y Gonzalo Vivanco) - Liniers de Bahía Blanca (Buenos Aires) 2 (Enrique Narvay Carlos Herrera).

Villa Mitre de Bahía Blanca 3 (Antu Hernández, Maximliano Tunessi y Alejo Distaulo) - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 0.

Hoy:

Cipolletti de Río Negro 1 (Fernando Pettineroli) - Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa) 0.

Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires) 2 (Rogrigo Mosqueira y Marcos Salvaggio) - Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) 0.

Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 1 (Ismael Blanco) - Huracán Las Heras de Mendoza 1 (Javier Peñaloza).

Sportivo Desamparadosde San Juan 2 (Juan Pablo Gobetto, en contra de su arco, y Emiliano Encina) - Juventud Unida Universitario de San Luis 0.

Olimpo de Bahía Blanca 2 (Sebastián Álvarez y Braian Guille) - Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 0.

Tuvo fecha libre Sansinena de General Cerri (Buenos Aires).

Posiciones: Olimpo73 puntos; Villa Mitre 57; Ciudad Bolívar 49; Independiente 47; Sol de Mayo y Estudiantes 46; Juventud Unida de San Luis 45; Sansinena 42; Argentino de Monte Maíz 40; Cipolletti 38; Peñarol 37; Liniers y Círculo Deportivo 36; Huracán Las Heras (x) y Ferro 35; Desamparados 34; y Camioneros 31.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en el torneo anterior.

Clasificados para los octavos de final:

Olimpo, Villa Mitre, Ciudad Bolívar, Independiente, Sol de Mayo, Estudiantes, Juventud Unida y Sansinena.

Descendieron:

Desamparados y Camioneros.

Zona B:

El viernes:

Boca Unidos de Corrientes 5 (Carlos Salom -4- y Francisco Esteche) - Crucero del Norte de Posadas (Misiones) 0.

Ayer:

Sarmiento de Resistencia (Chaco)2 (Rodrigo Montenegro y Sebastián Parera) - Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos) 2 (Mauro Gutiérrez y Yair Gurnel).

Hoy:

Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos) 0 - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1 (Santiago Gutiérrez).

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) 4 (Francisco De Souza, Javier Sotto, Luciano Leguizamón y Francisco Borda) - Atlético Paraná (Entre Ríos) 1 (Mauro Ponde de León).

Racing de Córdoba 1 (Leonel Monti) - Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Guido Milán).

Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 1 (Ezequiel Gaviglio) - Unión Sunchales (Santa Fe) 0.

Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires) 1 (Raúl Albornoz) - San Martin de Formosa 1 (Guillermo Bassi).

Defensores de Villa Ramallo (Buenos Aires) 0 - Central Norte de Salta 0.

Tuvo fecha libre Juventud Antoniana de Salta.

Posiciones: Racing de Córdoba 68unidades; Sarmiento 64; San Martin 59; Central Norte 57; Gimnasia y Tiro 54; Douglas Haig y Sportivo Belgrano 48; Las Parejas 46; Gimnasia de Concepción 44; Crucero y Juventud Antoniana 40; Boca Unidos 37; Defensores de Pronunciamiento 31; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Unión Sunchales 30; Atlético Paraná 26; y Juventud Unida de Gualeguaychú 23.

Clasificados para los octavos de final:

Racing, Sarmiento, San Martín, Central Norte, Gimnasia y Tiro, Douglas Haig, Sportivo Belgrano y Las Parejas.

Descendieron:

Atlético Paraná y Juventud Unida de Gualeguychú.

Cruces de los octavos de final:

Olimpo vs. Sansinena, Racing vs. Sportivo Las Parejas, Sarmiento vs. Juventud Unida de San Luis, Villa Mitre vs. Sportivo Belgrano, San Martín vs. Sportivo Estudiantes, Ciudad Bolivar vs Douglas Haig, Central Norte vs. Sol de Mayo e Independiente vs. Gimnasia y Tiro.

Los encuentros se jugarán en los estadios de los equipos mejor ubicados al termino de la fase regular y

en caso de igualdad al cabo de los noventa minutos reglamentarios, el pase para la siguiente instancia se dará mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal. (Télam)