Sportivo Desamparados de San Juan superó hoy de local a Cipolletti de Río Negro, 2 a 0 por la zona 1 del torneo Federal A, en el partido que abrió la 24ta fecha del certamen.

El defensor Lucas Márquez a los 6 minutos de la segunda parte y Federico Paz a los 23 minutos del segundo segmento anotaron para el equipo sanjuanino, que de esta manera sumó su séptimo triunfo en el actual campeonato.

El resultado ascendió a Desamparados a la décima posición de la zona 1, con 31 puntos, y Cipolletti sigue tercero con 41 unidades.

El partido que iban a disputar más tarde Sportivo Belgrano de San Francisco y Douglas Haig, por la zona 2, fue reprogramado para jugarse mañana a las 16 horas.

El cambio se debió a que el ómnibus que transportaba al equipo de Pergamino hacia Córdoba sufrió un accidente y algunos jugadores sufrieron lesiones leves.

La 24ta fecha del Federal A continuará de la siguiente manera:

Mañana:

Zona 1: Ferro (GP)-Ciudad Bolívar (15 horas); Camioneros-Sportivo Peñarol (SJ) (15:30); Sansinena (GC)-Independiente CH, Huracán (LH)-Olimpo y Villa Mitre (BB)-Círculo Deportivo (O) (16) y Juventud Unida (SL)-Estudiantes (SL) (16:30)

Zona 2: Gimnasia (S)-Boca Unidos, Sarmiento (R)-Sportivo Las Parejas, Defensores (P)-Gimnasia (CdU) y Crucero del Norte-Central Norte (S) (15:30); Defensores (VR)-Racing (C) y Sportivo Belgrano (SF)-Douglas Haig (16); y Unión (S)-Chaco For Ever (16:30).

Miércoles 20 de octubre:

Zona 2: Sol de Mayo (V)-Deportivo Madryn (26).

Tiene fecha libre Juventud Unida de Gualeguaychú.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 48 puntos; Olimpo, 43; Cipolletti, 41; Juventud Unida (SL) e Independiente CH, 36; Sol de Mayo (V), 35; Sportivo Peñarol (SJ), 34; Ferro (GP), 33; Sansinena (GC), 32; Desamparados, 31; Ciudad Bolívar, 28; Villa Mitre (BB), 27; Huracán (LH), 24; Camioneros, 22; Estudiantes (SL) y Círculo Deportivo (O), 13.

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 46; Central Norte (S), 37; Chaco For Ever, 36; Boca Unidos y Juventud Unida (G); Sportivo Las Parejas, Unión (S) y Defensores (VR), 26; Sarmiento (R), 25; Defensores (P), 23; Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU), 22; Douglas Haig, 19; y Crucero del Norte, 18. (Télam)