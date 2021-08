Desamparados de San Juan empató hoy sin goles ante Sol de Mayo de Viedma como local y quedó octavo en la zona 1 del torneo Federal A, tras jugar un partido válido de la 18va. fecha del principal certamen del ascenso.

Con la igualdad, la séptima en el actual campeonato, Desamparados tiene 25 puntos y se mantiene en la octava posición del grupo, en tanto que Sol de Mayo quedó quinto con 27 unidades.

Más tarde se jugará el encuentro por la zona 2, entre Sportivo Las Parejas ante Gimnasia, de Concepción del Uruguay

La 18va. fecha del torneo Federal A, finalizará mañana de la siguiente manera:

Zona 1: Independiente CH-Ciudad Bolívar, Círculo Deportivo (O)-Sportivo Peñarol (SJ), Ferro (GP)-Olimpo, Sansinena (GC)-Huracán (LH) y Juventud Unida (SL)-Camioneros (15 horas); Cipolletti-Estudiantes (SL) y Villa MItre (BB)-Deportivo Madryn, que buscará mantenerse líder del grupo (15:30).

Zona 2: Juventud Unida (G)-Chaco For Ever (15); Gimnasia (S)-Central Norte (S), Sarmiento (R)-Crucero del Norte y Defensores (P)-Defensores (VR) (15:30); Boca Unidos-Racing (C) y Sportivo Belgrano (SF)-Unión (S) (16).

Tiene fecha libre, Douglas Haig, de Pergamino.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 36 puntos; Olimpo, 34; Cipolletti, 28; Independiente CH, Sol de Mayo (V) y Juventud Unida (SL), 27; Sportivo Peñarol (SJ), 26; Desamparados, 25; Villa Mitre (BB), 23; Sansinena (GC), 22; Ciudad Bolívar, 21; Huracán (LH), 20; Camioneros y Ferro (GP), 17; Círculo Deportivo (O), 11; y Estudiantes (SL), 10.

Zona 2: Racing (C), 35; Gimnasia (S), 32; Chaco For Ever, 27; Central Norte (S), 25; Sportivo Las Parejas, 24; Sarmiento (R) y Defensores (VR), 20; Defensores (P), 19; Juventud Unida (G), 18; Boca Unidos, Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU), 17; Unión (S), 16; Crucero del Norte, 15; y Douglas Haig, 13. (Télam)