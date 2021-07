Deportivo Desamparados de San Juan igualó hoy de local con Circulo Deportivo de Otamendi, 0-0, y escaló al tercer lugar de la zona 1 del torneo Federal A, en uno de los dos partidos que abrieron la décima fecha del campeonato de ascenso.

Con el resultado, el equipo cuyano llegó a los 16 puntos, que le permitieron ascender al tercer lugar del grupo; Círculo Deportivo se mantiene en el decimocuarto puesto, con 7 unidades.

En el otro partido de hoy, pero por la zona 2 del torneo, Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba, igualó 2-2 de local con Sportivo Las Parejas, de Santa Fe, y se mantuvo quinto, con 15 puntos.

El delantero Maximiliano Bustamante marcó en dos oportunidades para el club cordobés, a los 37m de la primera parte y a los 11m del complemento. Santiago Briñone (22m ST) y Daniel Salvatierra (39m ST), empataron para la visita.

Mañana la décima fecha cerrará de la siguiente manera:

Zona 1: Deportivo Madryn (buscará retener la cima)-Ciudad Bolívar, Sol de Mayo (Viedma)-Olimpo, Huracán (LH)-Sportivo Peñarol (SJ), Camioneros-Estudiantes (SL), Sansisena (GC)-Cipolletti (que también buscará mantenerse en la punta) y Villa Mitre (BB)-Ferro (GP) (15 horas).

Juventud Unida (SL)-Independiente CH (16).

Zona 2: Crucero del Norte-Chaco For Ever y Defensores (P)-Douglas Haig (15); Unión (S)-Racing (C), Defensores (VR)-Gimnasia (CdU), Sarmiento (R)-Boca Unidos, Gimnasia (S)-Juventud Unida (G).

Tendrá fecha libre, Central Norte, de Salta.

=Posiciones=

Zona 1: Cipolletti y Deportivo Madryn, 22 puntos; Desamparados, 16; Independiente Ch y Sol de Mayo (V), 15; Ferro (GP), Juventud Unida (SL) y Olimpo, 14; Villa Mitre (BB), 13; Sportivo Peñarol (SJ), Sansisena (GC) y Ciudad Bolívar, 11; Huracán (LH), 10; Círculo Deportivo (O), 6; Camioneros, 5; y Estudiantes (SL), 1.

Zona 2: Racing (C), 20; Gimnasia (S), 18; Chaco For Ever, 16; Central Norte (S) y Sportivo Belgrano (SF), 15; Sarmiento (R), 12; Unión (S), Defensores (P), Defensores (VR), Boca Unidos y Gimnasia (CdU), 10; Douglas Haig, Sportivo Las Parejas y Crucero del Norte, 7; y Juventud Unida (G), 3. (Télam)