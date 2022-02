Deportivo Morón recibirá mañana a Defensores de Belgrano, en el inicio de la tercera fecha de la Primera Nacional, el principal torneo de ascenso del fútbol argentino, que también tendrá el partido entre Estudiantes de Rio Cuarto y Tristán Suarez.

Deportivo Morón (2) necesita volver a la senda del triunfo para apuntar a una campaña que en el torneo anterior lo llevó a disputar el ascenso hasta las últimas fechas, tras los dos empates con que arrancó el campeonato 2022.

Defensores de Belgrano (1), en tanto, tras un empate y una derrota, buscará sumar para no perder terreno en un campeonato muy largo con 37 equipos en competencia.

En el otro encuentro, Estudiantes de Río Cuarto (4), con un triunfo y un empate, que se hace fuerte de local, recibirá a Tristán Suárez (2), que suma dos empates en fila.

El programa completo de la Primera Nacional con sus días y horarios es la siguiente:

--Mañana:

-19.10: Deportivo Morón-Defensores de Belgrano (TyC Sports)

-21.30: Estudiantes de Rio Cuarto- Tristán Suarez

--Sábado:

-17.05: Deportivo Madryn-San Martin de Tucumán (TyC Sports)

-17: Gimnasia y Esgrima de Jujuy- Brown de Madryn

-17: All Boys-Chaco For Ever

-19.05: Nueva Chicago- Sacachispas (TyC Sports)

--Domingo:

-17: Flandria -Chacarita

-17: Deportivo Maipú-Mitre de Santiago del Estero

-17: Villa Dálmine-Santamarina de Tandil

-17.30: Gimnasia y Esgrima de Mendoza-San Telmo

-19: Güemes de Santiago del Estero-San Martin de San Juan

-21: Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires (Direct TV)

-21.30: Temperley- Brown de Adrogué (TyC Sports)

--Lunes:

-17: Riestra-Atlanta

-19.10: Almagro-Instituto (TyC Sports)

-20: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario

-21.10: Quilmes-Ferro (TyC Sports)

--Martes:

-17: Almirante Brown-Rafaela (TyC Sports)

Libre: Independiente Rivadavia de Mendoza.

-- Posiciones: Brown (PM), Almagro, All Boys y Belgrano 6 puntos; Brown (A), Dep. Riestra, Chaco For Ever, Dep. Madryn, Deportivo Maipú, Estudiantes (RC), Independiente Rivadavia y San Martín (T) 4; Atlanta, Temperley, Almirante Brown, Ferro y San Martín (SJ) 3; Gimnasia (J), Alvarado, Estudiantes (BA), Instituto, Tristán Suárez y Deportivo Morón 2; San Telmo, V. Dálmine, Atlético de Rafaela, Mitre (SE), Sacachispas, Nueva Chicago, Chacarita, Güemes, Defensores de Belgrano y Flandria 1; Quilmes, Agropecuario, Gimnasia (Mendoza) y Santamarina 0. (Télam)