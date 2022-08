Deportivo Morón se anotó esta tarde una trascendental e importante victoria como visitante ante Deportivo Madryn por 1 a 0, en partido pendiente de la vigesimoquinta fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol, que lidera Belgrano de Córdoba.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Abel Sastre, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, y el tanto de la victoria del "Gallito" lo señaló el defensor de Deportivo Madryn Sebastián Hernández, en contra de su propio arco, a los 23 minutos del segundo tiempo.

A los 44 minutos del primer período, el arquero de Morón, Juan Martín Rojas, le contuvo un tiro penal al mediocampista de Deportivo Madryn Leonardo Marinucci, con el resultado 0 a 0.

El partido había sido suspendido el sábado 23 de julio pasado debido a las intensas lluvias que azotaron a la provincia de Chubut y, especialmente, a la ciudad de Puerto Madryn.

MIRÁ TAMBIÉN Hajduk Split de Croacia pasó de ronda y lo espera Villarreal

Con este resultado, Morón llegó a las 35 unidades y se sitúa a 3 de la zona de clasificación del torneo Reducido por el segundo ascenso; mientras que los chubutenses se quedaron con 37 puntos.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 56 unidades; Instituto de Córdoba 51; San Martin de Tucumán 50; Gimnasia y Esgrima de Mendoza 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes de Río Cuarta 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever 41; San Martin de San Juan y Estudiantes de Buenos Aires 41; Independiente Rivadavia de Mendoza 39; Brown de Adrogué 38; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 37; Chacarita Juniors 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Deportivo Maipú 35; Atlético Güemes de Santiago del Estero 34.

Ferro Carril Oeste, Atlético Mitre de Santiago del Estero y Almirante Brown 33; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado de Mar del Plata 28; Villa Dálmine 27; Atlético de Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Ramón Santamarina de Tandil 24; y Sacachispas 23. (Télam)