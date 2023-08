Deportivo Maipú, de Mendoza perdió hoy ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por 1 a 0, como visitante y no pudo volver a liderar la Zona B de la Primera Nacional, en uno de los partidos que cerraron la 26ta. fecha del grupo.

El delantero Iván Ortigoza fue el autor del único gol del encuentro, de tiro penal a los 4 minutos del primer tiempo.

La derrota, que fue la séptima que sufrió Maipú en el campeonato, le impidió liderar el grupo y se mantiene con 51 puntos, junto con su comprovinciano Independiente Rivadavia, como escoltas del líder, Chacarita (52) que el sábado pasado venció a Atlanta 1 a 0, de visitante.

En tanto que Gimnasia de Jujuy, por su parte, es duodécimo con 31 unidades.

También en el mismo grupo, Racing de Córdoba goleó por 4 a 2 a Mitre, de Santiago del Estero, de local.

Los delanteros Bruno Nasta en dos oportunidades (6 y 14m. PT), Axel Oyola (11m. PT) y Franco Coronel (20m. PT -de penal-), convirtieron para el conjunto cordobés.

El defensor Gianfranco Ferrero (10m. ST -en contra-) y también el zaguero Elías Calderón (30m. ST -en contra-), descontaron para el equipo norteño.

Agropecuario Argentino de Carlos Casares a su vez, igualó con Almagro por 1 a 1, de visitante, en su estadio Ofelia Rosenzuaig y no pudo descontarle puntos al líder de la Zona A, Almirante Brown de Isidro Casanova.

El delantero Enzo Ariel Fernández marcó a los 5 minutos de la primera parte para el "Tricolor" y el defensor Diego Mondino lo igualó a los 30 minutos del mismo período para el plantel "Sojero".

La igualdad mantuvo a Agropecuario con 47 puntos como único escolta y a 3 del líder del grupo, Almirante Brown (50), que el mañana se medirá con Güemes de Santiago del Estero en la provincia norteña.

En tanto que Guillermo Brown de Puerto Madryn -se le descontaron 3 puntos-, igualó con San Telmo -último de la Zona A-, también empató 1 a 1, de local, en su estadio Raúl Conti.

El delantero Ezequiel D'Ángelo abrió el marcador para el "Candombero" a los 14 minutos de la primera mitad y el atacante paraguayo Gastón Viera lo igualó a los 38 minutos del segundo tiempo.

Por la misma Zona, Defensores de Belgrano superó y le dio vuelta el partido a Patronato por 2 a 1, de visitante, en Paraná, y subió al tercer lugar del grupo con 44 puntos.

El delantero Nazareno Solís (47m. PT), puso en ventaja al equipo entrerriano, pero los delanteros Claudio Salto (2m. ST) y Maximiliano Ceratto (35m. ST), dieron vuelta el resultado para el equipo porteño.

Alvarado de Mar del Plata, por su parte, igualó sin goles ante All Boys (que sufrió la expulsión del defensor Juan Salas a los 19m. ST), como local en el estadio José María Minella, también por el Grupo A.

La fecha se desarrolla de la siguiente manera:

--Zona A, 30ma. fecha--

Hoy: Agropecuario de Carlos Casares 1 -Almagro 1, Brown de Puerto Madryn 1 - San Telmo 1; Alvarado de Mar del Plata 0 - All Boys 0 y Patronato de Paraná 1 - Defensores de Belgrano 2.

Mañana, a las 15.00: Defensores Unidos de Zárate-Temperley.

Mañana, a las 15:30: Flandria-Nueva Chicago.

Mañana, a las 16.30: San Martín de San Juan-San Martín de Tucumán.

Mañana, a las 20.45: Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto.

Mañana, a las 21.10: Güemes de Santiago del Estero-Almirante Brown (TyC Sports)

Libre: Deportivo Morón.

--Zona B, 26ta. fecha--

Viernes: Deportivo Riestra 0 - Chaco For Ever 0.

Sábado: Brown de Adrogué 3 (Juan Mendoza, Patricio Vidal e Iván Sandoval) -Deportivo Madryn 1 (Nicolás Sánchez -de penal-); Estudiantes de Buenos Aires 1 (Lautaro Parisi -de penal-) - Atlético de Rafaela 1 (Claudio Bieler -de penal-); Tristán Suárez 0 - Aldosivi de Mar del Plata 0; Atlanta 0 - Chacarita Juniors 1 (Luciano Giménez); Ferro 1 (Jonathan Herrera) - Independiente Rivadavia Mendoza 1 (Nahuel Arena -en contra-) y Quilmes 2 (Julián Bonetto y Renzo Giampaoli) - Villa Dálmine 0.

Hoy: Gimnasia de Jujuy 1 - Deportivo Maipú de Mendoza 0 y Racing de Córdoba 4 - Mitre de Santiago del Estero 2.

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 50 puntos; Agropecuario 47; Defensores de Belgrano 44; Deportivo Morón 43; San Martín (T) 42; Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, Temperley y San Martín (SJ ) 41; Estudiantes (RC) 40; Gimnasia (M) 39; Defensores Unidos 38; All Boys 35; Patronato 34; Güemes (SE) 33; Alvarado 32; Almagro 29; Brown (PM)* 28; Flandria 26; San Telmo 23

* Se le descontaron 3 puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Chacarita 52 puntos; Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú 51; Quilmes 43; Atlético Rafaela 42; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Gimnasia (J) 31; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Racing (C) 27; Chaco For Ever 24; Tristán Suárez 23; Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final para conseguir el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol

Del segundo al octavo, clasificarán al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona descenderá y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso. (Télam)