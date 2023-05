Deportivo Maipú de Mendoza le ganó hoy a Aldosivi de Mar del Plata por 3 a 2, como local en el estadio Omar Higinio Sperdutti, y es nuevo líder de la Zona B de la Primera Nacional, en el transcurso de la 16ta. fecha.

El defensor Santiago Laquidaín (33m. PT) abrió el marcador para el conjunto visitante, luego el zaguero Imanol González (41m. PT) lo igualó para el equipo cuyano y el delantero Luciano Herrera marcó el segundo para el local.

Pero en el segundo tiempo el defensor Ian Escobar a los 9 minutos lo igualó momentáneamente para los marplatenses y a los 36, de nuevo, González selló el resultado a favor del equipo mendocino.

La victoria colocó como líder a Deportivo Maipú de la Zona B con 33 puntos y se ubicó a 2 de su inmediato perseguidor Independiente Rivadavia de Mendoza (31); Aldosivi. por su parte, es decimotercero con 19 unidades.

En otro partido por el mismo grupo, Brown de Adrogué venció por 2 a 1 a Tristán Suárez, de local y subió a la séptima posición.

El defensor Germán Pared (22m. PT -en contra-) y el delantero Juan Mendoza (41m. PT) marcaron para el equipo dirigido por Pablo Vicó, en tanto que el mediocampista Braian Miranda (50m. ST) descontó para la visita.

Jugaban más tarde Gimnasia de Jujuy - Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires - Chacarita Juniors, mientras que a última hora se medían Atlético Rafaela - Mitre de Santiago del Estero.

En tanto que por la Zona A, Defensores Unidos de Zárate se impuso por 2 a 0 ante Flandria, de visitante, en el estadio Carlos V en Jauregui, y subió a la cuarta posición. El delantero Martín Giménez marcó en dos oportunidades (37 y 55m. ST).

Jugaban más tarde Patronato - Almagro y Alvarado - Guillermo Brown de Puerto Madryn

= Resumen =

- Zona A, 18va. fecha -

Viernes: Gimnasia de Mendoza 2 (Castro y Romano) - Agropecuario 1 (Melo) y Estudiantes de Río Cuarto 1 (Silva) - All Boys 2 (dos de Amilivia, el primero de penal).

Sábado: Güemes de Santiago del Estero 1 (Cano -de penal-) - San Telmo 1 (Requena); Almirante Brown 1 (Bazzana -en contra-) -San Martín de Tucumán 0; Deportivo Morón 2 (Berterame y Santiago Coronel)-Temperley 0.

Hoy: Flandria 0 -Defensores Unidos de Zárate 2 (Giménez); jugaban Patronato (Paraná)-Almagro y Alvarado (Mar del Plata)-Guillermo Brown de Puerto Madryn

Martes: Defensores de Belgrano-Nueva Chicago (21:05, DSports).

Libre: San Martín (San Juan).

Posiciones: Agropecuario 29 puntos; Almirante Brown, Defensores Unidos y San Martín (SJ) 27; San Martín (T) y Temperley 26; Gimnasia (M) 25; Defensores Unidos 24; Deportivo Morón 23; Chicago, Brown (PM), Güemes (SE) 21; Defensores de Belgrano, Almagro y All Boys 20; Flandria y Estudiantes (RC) 19; Patronato 18; Alvarado y San Telmo 16.

- Zona B, 16ta. fecha -

Sábado: Villa Dálmine 0 - Independiente Rivadavia de Mendoza 3 (dos de Arce, uno de penal y Aguirre); Deportivo Madryn 1 (González) - Chaco For Ever 0; Quilmes 1 (Anselmo)-Atlanta 2 (Galeano y Mazzola)

Hoy: Brown de Adrogué 2 (Pared -en contra- y Mendoza) - Tristán Suárez 1 (Miranda); Deportivo Maipú 3 (dos de González y Herrera) - Aldosivi de Mar del Plata 2 (Laquidaín y Escobar); jugaban Gimnasia de Jujuy - Racing de Córdoba y Estudiantes de Buenos Aires - Chacarita Juniors (17:05, TyC Sports). Más tarde se enfrentarán Atlético de Rafaela-Mitre de Santiago del Estero.

Mañana: Ferro Carril Oeste-Deportivo Riestra (19:05, TyC Sports).

Posiciones: Deportivo Maipú 33 puntos; Independiente Rivadavia 31; Chacarita 29; Rafaela 26; Quilmes 24; Gimnasia (J) 22; D. Madryn y Atlanta 21; Ferro y Mitre 20; Aldosivi 19; Brown (A), Racing (C), Riestra, Atlanta y Estudiantes (BA) 18; Villa Dálmine y Tristán Suárez 14; Chaco For Ever 10. (Télam)