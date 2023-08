Deportivo Maipú de Mendoza buscará hoy recuperar el liderazgo en la Zona B de la Primera Nacional cuando visite a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un partido válido por la 26ta. fecha.

La jornada completa tendrá los siguientes partidos:

--Zona A, 30ma. fecha--

A las 13.50: Flandria-Nueva Chicago.

A las 14.00: Agropecuario de Carlos Casares-Almagro.

A las 15.00: Brown de Puerto Madryn-San Telmo.

A las 15.30: Alvarado de Mar del Plata-All Boys (en el estadio José M. Minella).

A las 17.50: Patronato de Paraná-Defensores de Belgrano (TyC Sports)

Lunes:

A las 15.00: Defensores Unidos de Zárate-Temperley.

A las 16.30: San Martín de San Juan-San Martín de Tucumán.

A las 20.45: Gimnasia de Mendoza-Estudiantes de Río Cuarto.

A las 21.10: Güemes de Santiago del Estero-Almirante Brown (TyC Sports)

Libre: Deportivo Morón.

--Zona B, 26ta. fecha--

A las 15.50: Gimnasia de Jujuy-Deportivo Maipú de Mendoza (TyC Sports)

A las 17.00: Racing de Córdoba-Mitre de Santiago del Estero.

=Posiciones=

Zona A: Almirante Brown 50 puntos; Agropecuario 46: Deportivo Morón 43; San Martín (T) 42; Nueva Chicago, Defensores de Belgrano, Temperley y San Martín (SJ )41; Estudiantes (RC) 40; Gimnasia (M) 39; Defensores Unidos 38; Patronato y All Boys 34; Güemes (SE) 33; Alvarado 32; Almagro 29; Brown (PM)* 28; Flandria 26; San Telmo 23

* Se le descontaron 3 puntos por incidentes en su estadio en la fecha 24.

Zona B: Chacarita 52 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 51; Quilmes 43; Atlético Rafaela 42; Riestra 38; Ferro y Brown (A) 37; Mitre (SE) 35; Deportivo Madryn 34; Atlanta 32; Estudiantes (BA) y Aldosivi 30; Gimnasia (J) 28; Racing (C) y Chaco For Ever 24; Tistán Suárez 23; Villa Dálmine 19.

Los primeros equipos de cada zona jugarán una final para conseguir el primer ascenso. Del segundo al octavo, clasificarán al Reducido por el segundo ascenso. El último de cada zona descenderá y los anteúltimos jugarán entre sí para determinar el tercer descenso. (Télam)