Deportivo Madryn de Chubut igualó esta noche como visitante ante Sol de Mayo de Viedma 0 a 0, resultado que le permitió obtener la Zona A del torneo Federal A de fútbol, al asegurarse matemáticamente el primer puesto del grupo y convertirse en finalista del certamen que otorgará dos ascensos para la Primera Nacional para la próxima temporada.

El partido, pendiente de la vigesimocuarta fecha torneo Federal A, se llevó a cabo en el estadio Tricolor, en la ciudad rionegrina de Viedma, y con el empate, Deportivo Madryn ya no puede ser alcanzado por sus inmediatos perseguidores en la tabla de posiciones.

Con la igualdad, los chubutenses llegaron a las 55 unidades y se distanciaron a 8 del escolta Cipolletti de Río Negro, cuando restan dos fechas para finalizar la fase regular del certamen.

En tanto Sol de Mayo, que era el único equipo que podía alcanzar a Deportivo Madryn, acumula 46 puntos y está en la tercera ubicación, junto con Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan).

De esta manera, Deportivo Madryn se clasificó para final por el primer ascenso a la Primera Nacional, que la jugará contra el vencedor del Grupo B, que hasta el momento lidera Racing de Córdoba, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular del Federal A.

Por otra parte, los equipos que finalicen del segundo al octavo lugar de cada una de las zonas, participarán del torneo reducido por el segundo ascenso, que será por eliminación directa hasta la final.

Hasta el momento están clasificados para el torneo reducido: Deportivo Madryn de Chubut (si no logra el primer ascenso), Cipolletti de Río Negro y Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan), por la Zona A.

A su vez, Racing de Córdoba (si no obtiene la primera promoción de categoría), Gimnasia y Tiro de Salta, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas (Santa Fe) y Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos), ya están clasificados por la Zona B.

Posiciones de la Zona A, tras desarrollarse 28 fechas: Deportivo Madryn de Chubut 54 unidades; Cipolletti de Río Negro 47; Sportivo Peñarol de San Juan 46; Independiente de Chivilcoy y Sol de Mayo 45; Juventud Unida Universitario de San Luis 44; Olimpo de Bahía Blanca 43; Sportivo Desamparados de San Juan y Ferro Carril Oeste de General Pico 40; Villa Mitre de Bahía Blanca 39; Sansinena de General Cerri 37; Ciudad Bolívar 35; Deportivo Camioneros de Luján y Huracán Las Heras 29; Sportivo Estudiantes de San Luis 15; y Cìrculo Deportivo de Nicanor Otamendi 13. (Télam)