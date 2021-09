Deportivo Madryn le ganó hoy a Juventud Unida, de San Luis, por 1 a 0, de local, y se consolidó en la punta de la zona 1 del torneo Federal A tras jugar el único partido que abrió la 21ra fecha del certamen de ascenso.

El defensor Gonzalo Rocaniere marcó a los 15 minutos de la segunda etapa el gol del equipo patagónico, que logró su 13ra victoria en el campeonato, que llegó a la cima de de la zona 1 con 44 puntos.

Juventud Unida, por su parte, bajó a la quinta ubicación con la cosecha de 21 unidades.

La 21ra fecha del torneo del Federal A se desarrollará de la siguiente manera:

=Mañana=

Zona 1: Sol de Mayo (V)-Camioneros, Estudiantes (SL)-Villa Mitre (BB) e Independiente CH-Ferro (GP) (15 horas); Olimpo-Sansinena (GC) (15:30); y Sportivo Peñarol (SJ)-Desamparados (16).

Zona 2: Gimnasia (CdU)-Gimnasia (S) (16).

=Domingo 5 de septiembre=

Zona 1: Cipolletti-Círculo Deportivo (O) (11); y Ciudad Bolívar-Huracán (LH) (11:30).

Zona 2: Crucero del Norte-Defensores (VR) y Douglas Haig-Juventud Unida (G) (11); Racing (C)-Sarmiento (R) y Sportivo Las Parejas-Boca Unidos (11:30); Chaco For Ever-Sportivo Belgrano (SF) (18:30); y Central Norte (S)-Defensores (P) (19).

Tiene fecha libre Unión, de Sunchales.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 44 puntos; Olimpo, 36; Cipolletti, 35; Juventud Independiente CH y Juventud Unida (SL), 32; Sportivo Peñarol (SJ) y Sol de Mayo (V), 31; Desamparados, Sansinena (GC) y Villa Mitre (BB), 26; Ferro (GP), 24; Ciudad Bolívar, 23; Huracán (LH) y Camioneros, 21; Círculo Deportivo (O), 12; y Estudiantes (SL), 11.

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 39; Central Norte (S), 31; Chaco For Ever, 29; Boca Unidos, Sportivo Las Parejas y Sarmiento (R), 24; Unión (S) y Defensores (P), 23; Juventud Unida (G), 22: Defensores (VR) y Gimnasia (CdU), 21; Sportivo Belgrano (SF), 18; Crucero del Norte, 17; y Douglas Haig, 16. (Télam)