Deportivo Madryn le ganó hoy a Ciudad Bolívar, por 1 a 0, de local y quedó como líder de la zona A del torneo Federal A tras jugar uno de los partidos que cerraron la décima fecha del certamen.

El defensor Gonzalo Rocaniere convirtió a los 8 minutos de la segunda etapa y así el equipo patagónico llegó a su octava victoria en lo que va del campeonato.

Deportivo Madryn, con el triunfo, quedó como líder de la zona A con 25 puntos, mientras que Ciudad Bolívar se ubicó en la decimosegunda colocación, con 12 unidades.

Por su parte, Racing, de Córdoba, derrotó a Unión de Sunchales. por 2 a 1, como visitante y se mantuvo en la punta de la zona B, con 23 puntos.

El atacante Diego Jara, marcó un doblete para el equipo mediterráneo, a los 17 y 34 minutos de la primera parte; y Diego López descontó para Unión de Sunchales a los 25 minutos del inicio.

Además, Cipolletti empató ante Sansinena, de General Cerri, por 0 a 0, de visitante y bajó al segundo lugar de la zona A, con 23 puntos. El equipo bonaerense se ubicó undécimo con 12 unidades.

Gimnasia y Tiro, de Salta, igualó con Juventud Unida de Gualeguaychú, 1-1, de local y se mantuvo en el segundo lugar de la zona B, con 19 puntos.

Guido Di Vianni, anotó para el plantel salteño, a los 3 minutos de la segunda etapa y Exequiel Fiorotto, lo empató para la visita.

Otros resultados de la jornada:

Zona A: Sol de Mayo (V) 0 - Olimpo 2 (Diego Ledesma 20m PT y 38m ST); Huracán (LH) 2 (Bruno Nasta, 7 y 49m ST) - Sportivo Peñarol (SJ) 2 (Agustín Bellone, 15m PT y Fabricio Illanes, 44m PT); Camioneros 0 - Estudiantes (SL) 0; Villa Mitre (BB) 2 (Federico Tanner, 18m PT y Alfredo Ramírez, 39m ST) - Ferro (GP) 1 (Braian Noriega, 14m ST) y Juventud Unida (SL) 1 (Juan Gobetto, 45m PT) - Independiente CH 1 (Jonathan López, 2m ST).

Zona B: Crucero del Norte 0 - Chaco For Ever 0; Defensores (P) 2 (Lautaro López, 20m PT y Yair Gurnel, 24m ST) - Douglas Haig 1 (Alexis Bulgarelli, 1m ST); Defensores (VR) 2 (Ignacio Artola, 2m ST y Enzo Martínez, 30m ST) - Gimnasia (CdU) 1 (Martín Schlothauer, 40m PT) y Sarmiento (R) 0 - Boca Unidos 3 (Ignacio Valsangiácomo, 20m PT, Brian Negro, 32m PT en contra de su valla y Carlos Arriola, 23m ST)

Tuvo fecha libre, Central Norte, de Salta.

Los equipos que terminen el certamen liderando las zonas A y B, jugarán un partido final, para determinar el primer ascenso a la Primera Nacional.

=Posiciones=

Zona A: Deportivo Madryn, 25 puntos; Cipolletti, 23; Juventud Unida (SL) y Olimpo, 17; Villa Mitre (BB) y Desemparados, 16; Independiente CH y Sol de Mayo (V), 15; Ferro (GP), 14; Sportivo Peñarol (SJ) y Sansinena (GC), 12; Huracán (LH) y Ciudad Bolívar, 11; Círculo Deportivo (O), 7; Camioneros, 6; y Estudiantes (SL), 2

Zona B; Racing (C), 23; Gimnasia (S), 19; Chaco For Ever, 17; Central Norte (S), 15; Sportivo Belgrano (SF), Defensores (P) y Boca Unidos, 13; Sarmiento (R), 12; Defensores (VR) y Gimnasia (CdU), 11; Unión (S), 10; Crucero del Norte, 8; Douglas Haig y Sportivo Las Parejas, 7; y Juventud Unida (G), 4

(Télam)