Deportivo Madryn empató hoy ante Sol de Mayo de Viedma, Río Negro, por 1 a 1, de local, y se mantuvo como líder de la zona 1 del torneo Federal A tras jugar uno de los dos partidos que le dieron inicio a la novena fecha del campeonato.

El mediocampista Rodrigo Mignone abrió el marcador a los diez minutos de la primera parte para el equipo chubutense y Héctor Morales lo igualó para el club de la capital de Río Negro.

Con el resultado, el primer partido empatado por Deportivo Madryn en el actual campeonato, llegó a los 22 puntos que le permiten mantenerse como líder de la zona 1, en tanto que Sol de Mayo marcha en el tercer lugar de la zona, con quince unidades.

También Gimnasia y Tiro de Salta, superó a Boca Unidos de Corrientes por 3-1, como local, y subió al primer lugar de la zona 2 del Federal A.

Ivo Cháves anotó a los 39 minutos de la primera parte, y luego Mauricio Carrasco marcó un doblete (46 y 49m ST), para el equipo salteño y Sebastián Luna (38m ST), descontó para el plantel local.

El plantel correntino terminó con diez jugadores por la expulsión a los 23 minutos de la segunda parte de Nicolás Monje, con roja directa.

Con la quinta victoria en el certamen, Gimnasia subió al primer lugar de su grupo con 18 puntos y Boca Unidos de Corrientes, está séptimo, con diez unidades.

Mañana la novena fecha concluirá de la siguiente manera:

Zona A: Cipolletti - Desamparados de San Juan (14 horas).

Sportivo Peñarol de San Juan - Camioneros, Olimpo de Bahía Blanca - Huracán, de Las Heras, Mendoza, Ciudad Bolívar - Ferro, de General Pico, La Pampa e Independiente, de Chivilcoy - Sansinena, de General Cerri (15).

Círculo Deportivo, de Otamendi - Villa Mitre, de Bahía Blanca (15:30) y el clásico puntano, Estudiantes, San Luis - Juventud Unida, San Luis (16)

Zona B: Douglas Haig, de Pergamino - Sportivo Belgrano, de San Francisco, Córdoba; Gimnasia, de Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Defensores, de Pronunciamiento, Entre Ríos y Racing, de Córdoba - Defensores, de Villa Ramallo (15).

Chaco For Ever - Unión de Sunchales, Santa Fe y Central Norte, Salta - Crucero del Norte, Misiones (15:30)

Sportivo Las Parejas, Santa Fe - Sarmiento, de Resistencia, Chaco (16).

Tuvo fecha libre, Juventud Unida, de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Los equipos que terminen la competencia, encabezando ambas zonas, jugarán un partido final entre sí, para determinar el primer ascenso a la Primera Nacional.

=Posiciones=

Zona A: Deportivo Madryn, 22 puntos; Cipolletti, 19; Sol de Mayo (V) y Desamparados, 15; Villa Mitre (BB), 13; Independiente CH, 12; Ferro (GP), Ciudad Bolívar, Sansinena (GC), Juventud Unida (SL) y Olimpo, 11; Huracán (LH), 10; Sportivo Peñarol (SJ), 8; Camioneros, 5; Círculo Deportivo (O), 3; y Estudiantes (SL), 1

Zona B: Gimnasia (S), 18; Racing (C), 17; Chaco For Ever, 15; Central Norte (S), 12; Sportivo Belgrano (SF) y Sarmiento (R), 11; Boca Unidos, Defensores (VR) y Gimnasia (CdU), 10; Unión (S), 9; Defensores (P) y Crucero (M), 7; Douglas Haig, 6; Sportivo Las Parejas, 5; y Juventud Unida (G), 3. (Télam)