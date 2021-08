Deportivo Madryn empató hoy de visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca, 0-0, y sigue en el primer lugar de la zona 1 del torneo Federal A, con 37 puntos, en la continuidad de la 18va. fecha.

Ambos equipos terminaron con diez jugadores por la expulsión de Fabián Dauwalder (Villa Mitre) y Nicolás Torres (Deportivo Madryn).

Cipolletti, también por la zona 1, goleó a Estudiantes de San Luis por 3 a 1 de local y se colocó en el tercer lugar, con 31 puntos.

Cristian Taborda (17m PT), Juan Pablo Zárate (24m PT) y Boris Magnago (33m PT) marcaron para el noveno triunfo del equipo patagónico; Francisco Lucero (48m PT), descontó para el equipo cuyano, que marcha en el último lugar del grupo con 10 unidades.

Olimpo de Bahía Blanca a su vez, perdió con Ferro de General Pico por 2 a 1, como visitante, pero se mantiene escolta de la zona 1 (34); Braian Noriega (23m PT) y Cristian Trombetta (43m ST de penal), anotaron para el equipo pampeano y Braian Guille (29m ST) descontó para los bahienses.

Racing de Córdoba cayó ante Boca Unidos, de Corrientes, 2 a 1 como visitante: se mantiene líder de la zona 2, con 35 puntos, aunque fue alcanzado en la punta por Gimnasia y Tiro de Salta.

Gabriel Morales (19m PT) y Leonel Liz (45m ST), anotaron para el conjunto correntino y descontó Nicolás Parodi (6m ST).

En el clásico de la provincia de Salta, Gimnasia y Tiro se impuso ante Central Norte por 1 a 0 de local y alcanzó en la punta a Racing de Córdoba; Alfredo González Bordón anotó a los 29m de la segunda etapa, para festejar la décima victoria de Tiro.

Otros resultados:

Zona 1: Independiente (Chivilcoy) 0 - Ciudad Bolívar 0; Sansinena (GC) 3 (Octavio Bianchi 10m PT y 30m ST; Alejandro Delorte 21m ST) - Huracán (LH) 0; y Juventud Unida (SL) 1 (Damián de Hoyos 34m ST) - Camioneros 0.

Zona 2: Juventud Unida (G) 0 - Chaco For Ever 0; Sarmiento (R) 3 (Rodrigo Montenegro, 6m PT y 22m ST; Guillermo Sánchez 26m ST) - Crucero del Norte (Pablo Motta 28m PT); Defensores (P) 3 (Ezequiel Cardozo 34m PT; Lautaro Robles 15m ST y Héctor Echagüe 36m ST) - Defensores (VR) 2 (Franco Coronel 25m PT y 9m ST) y Sportivo Belgrano (SF) 0 - Unión (S) 2 (Agustín Alberione 31m PT y Tomás Attis 14m ST).

Tuvo fecha libre Douglas Haig, de Pergamino.

=Posiciones=

Zona 1: Deportivo Madryn, 37; Olimpo, 34; Cipolletti, 31; Juventud Unida (SL) e Independiente CH, 28; Sol de Mayo (V), 27; Sportivo Peñarol (SJ), 26; Sansinena (GC) y Desamparados, 25; Villa Mitre (BB), 24; Ciudad Bolívar, 22; Huracán (LH) y Ferro (GP), 20; Camioneros, 18; Círculo Deportivo (O), 14; y Estudiantes (SL), 10.

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 35; Chaco For Ever, 28; Central Norte (S), 25; Sportivo Las Parejas, 24; Sarmiento (R), 23; Defensores (P), 22; Defensores (VR), Boca Unidos y Gimnasia (CdU), 20; Unión (S) y Juventud Unida (G), 19; Sportivo Belgrano (SF), 17; Crucero del Norte, 15; y Douglas Haig, 13. (Télam)