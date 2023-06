Deportivo Español, ubicado en la undécima posición, necesita acercarse a los puestos de ascenso y visitará mañana a Yupanqui, en el inicio de la 20ma. fecha del certamen de la Primera C, del cual surgirán cuatro ascensos a la B, tres de ellos de manera directa.

El partidos se jugará en Estadio Ciudad Evita, desde las 15.30 con el arbitraje de Rodrigo Villalba.

El puntero San Martín de Burzaco recibirá el domingo a Central Córdoba.

Español está con 25 puntos y es el último equipo que está ingresando al reducido por el cuarto ascenso, ya que los tres primeros ubicados en la tabla serán los que subirán a la B en la temporada 2024.

Yupanqui está último con 12 unidades, pero después de estar 12 cotejos sin triunfar (dos empates y 10 reveses) suma dos victorias seguidas ante Berazategui y Sportivo Italiano.

En esta temporada no hay descensos, ya que para la próxima se van a fusionar la C y la D, pero los dos equipos que figuren últimos en la próxima campaña no podrán ascender.

La programación se completará de la siguiente manera:

. Sábado

. A las 15.30, Puerto Nuevo-Claypole y Victoriano Arenas-Luján.

. Domingo

. A las 15.30, Atlas-Sportivo Italiano, Deportivo Laferrere-Real Pilar, San Martín-Central Córdoba de Rosario y General Lamadrid-Justo José de Urquiza.

. Lunes

. A las 15.30, Leandro N. Alem-Berazategui

. A las 20.00, Excursionistas-Liniers

Libre: Midland

+ Posiciones +

San Martín de Burzaco 37 unidades; Liniers 34; Claypole y Midland 32; J. J. Urquiza 30; Deportivo Laferrere y Luján 29; Atlas y Sportivo Italiano 28; Excursionistas 27; Deportivo Español 25; Real Pilar y Central Córdoba de Rosario 21; General Lamadrid 20; Puerto Nuevo 19; Berazategui 18; Leandro N. Alem 16; Victoriano Arenas 15; y Yupanqui 12. (Télam)