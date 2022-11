El delantero Memphis Depay, uno de los valores más destacados del seleccionado de fútbol de Países Bajos, manifestó sentirse “listo” para estar desde el minuto inicial en el equipo que enfrentará este martes a su par de Qatar, por la tercera fecha del grupo A del Mundial 2022

“Si me preguntan si hubiese querido estar antes desde el arranque, la respuesta es sí. Pero entiendo al entrenador (Louis van Gaal) también. Ahora siento que estoy listo, me he curado y el cuerpo responde bien al esfuerzo físico” sostuvo el atacante del Barcelona español, de 28 años.

El jugador no se restableció por completo de una lesión en los isquiotibiales sufrida en septiembre pasado, razón por la cual participó de los dos primeros encuentros del conjunto ‘naranja’ desde el banco de suplentes.

Depay ingresó sucesivamente en los segundos tiempos de los cotejos que Países Bajos sostuvo frente a Senegal (2-0) y Ecuador (1-1) en esta Copa del Mundo.

“Creo estar listo para ir desde el arranque” insistió el atacante en declaraciones al portal Algemeen Dagblad.

“Soy consciente de las expectativas que genero en la gente para el equipo. Ya me puse esa presión” reconoció Memphis que -según indicó el sitio Football Oranje- podría estar “a disposición del técnico durante 60 minutos” en el próximo cotejo ante los ya eliminados anfitriones del Mundial.

Países Bajos (4 puntos) buscará la clasificación a los octavos de final del Mundial 2022 en el duelo que sostendrá este martes con Qatar (0), desde las 12.00 hora argentina, en la ciudad de Jor.

(Télam)