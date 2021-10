Denver Nuggets, con el argentino Facundo Campazzo, se impuso anoche 110 a 98 sobre Phoenix Suns, último campeón de la Conferencia Oeste, en el estreno de ambos en la temporada 2021/2022 de la NBA.

El base cordobés estuvo 20:34 minutos en cancha, en los que no anotó puntos (0-3 de campo) pero aportó 3 rebotes, 2 robos y 4 asistencias.

La figura del partido fue el serbio Nikola Jokic, autor de 27 puntos y 13 rebotes con un 13-22 de campo. Cuando él, Denver registró un saldo a favor de +28 puntos en el partido.

Otros resultados de la jornada fueron: Charlotte Hornets 123-Indiana Pacers 122; Detroit Pistons 88-Chicago Bulls 94; New York Knicks 138-Boston Celtics 134; Toronto Raptors 83-Washington Wizards 98; Memphis Grizzlies 132-Cleveland Cavaliers 121; Minnesota Timberwolves 124-Houston Rockets 106; New Orleans Pelicans 97-Philadelphia 76ers 117; San Antonio Spurs 123-Orlando Magic 97; Utah Jazz 107-Oklahoma City Tunder 86 (no jugó Gabriel Deck); Portland Trail Blazers 121-Sacramento Kings 124. (Télam)