El ex delantero Sergio "Kun" Agúero fue denunciado penalmente en las últimas horas por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) como instigador por las amenazas de muerte que recibió el árbitro Yael Falcón Pérez y su familia tras el clásico de Avellaneda. Fuentes judiciales confirmaron a Noticias Argentinas que los insultos de Agüero contra el referí fueron tras el penal polémico que sancionó para Racing y que derivó en el empate 1 a 1 frente a Independiente, por la Liga Profesional de Fútbol. "Es preciso referir, que sus comentarios para con la autoridad arbitral, agresivos y descalificantes, claramente contrarían los preceptos de la normativa vigente en materia de seguridad deportiva, pudiéndose interpretar como instigadores a la violencia, más aun tratándose de un formador de opinión y referente de la disciplina deportiva", señaló la denuncia a la que tuvo acceso NA. La misma fue presentada por el Aprevide en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 6, a cargo de Martín Darío Rodríguez del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda. "Esta agencia ha tomado conocimiento de las amenazas recibidas por el árbitro Yael Falcón Pérez y su familia, pintadas y el lanzamiento de bengalas en el domicilio de su madre, como comentarios intimidantes, en relación a la labor desarrollada en el encuentro de marras, en principio por parte de ciudadanos desconocidos". La Justicia investiga a los autores de dichas amenazas contra el referí y su familia. El "Kun" había calificado al árbitro como "cabeza de termo" y remarcó que le "daría un sopapo", entre otras cosas, tras el clásico de Avellaneda. En su cuenta de Twitter, el "Kun" cuestionó la tarea del árbitro, pero fue más allá con sus dichos cuando se quejó por el penal que le cobró a Racing. "Eso es lo peor. Explica que empieza afuera y cae adentro. Si tenés que cobrar donde empieza cara de termo", escribió el ex jugador en su momento. Posteriormente, mediante un stream que hizo con sus seguidores, Agüero arremetió contra el juez: "Ya tu nombre es un desastre

¿Qué poronga?. Está bien, te podes equivocar pero lo peor de todo es que el árbitro antes de empezar el segundo tiempo le dice a los jugadores: `lo empuja afuera y cae adentro`. Vamos a poner un ejemplo entonces: si a mi me vienen empujando y cagando a patadas desde la mitad de la cancha y me tiro en el área, me vas a tener que cobrar penal". "Escúchame una cosa flaco: la regla es donde comienza el foul, al principio es donde se cobra la falta", agregó. Sin embargo, el ex delantero fue más allá y remarcó: "Está para meterle un sopapo al cabeza de termo éste". GAM/SPC NA