El entrenador de River Plate, Martìn Demichelis, ya piensa en Emanuel Mammana como reemplazante de Leandro González Pírez, que salió con una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo promediando el segundo tiempo ante Instituto.

Pírez, titular en la zaga central en 21 partidos del equipo en el semestre, sufrió un distensión muscular en el isquiotibial izquierdo a los 22 minutos del segundo tiempo y estará al menos un par de semanas fuera del equipo.

Mammana, quien no jugaba desde el partido ante Boca, regresó a la lista de concentrados esta semana e ingresó para jugar cerca de media hora en el triunfo de River ante Instituto por 3-1, anoche en el Más Monumental.

A pesar de haber jugado poco en el semestre por lesiones, Mammana le saca una ventaja a Rojas que tras las declaraciones de su representante Diego Serrati sobre su futuro no fue tenido en cuenta por el entrenador.

Al respecto, Demichelis dijo: “Las declaraciones de una persona que no conozco no me modifica la manera de ser, las cosas que tuve que hablar, las hablé con Robert en persona y con el plantel. No es momento de hablar de mercado”.

De todos modos, hay que ver cómo trabajan en la semana ya que Mammana, que arrancó de titular en el semestre, sólo suma 602 minutos por sus 8 partidos, 6 de titular y 2 ingresando desde el banco de suplentes.

Mientras que el paraguayo Rojas reemplazó a Paulo Díaz -Mammana estaba lesionado- y antes del conflicto mencionado había estado en la planilla titular en 6 partidos, anotando incluso un gol ante Vélez.

Por otro lado, el propio entrenador aseguró que los otros dos cambios posibles van a ser los regresos a la titularidad de Enzo Pérez por Pablo Solari y Enzo Díaz por Milton Casco, tal como pasó en el entretiempo del partido frente a Instituto.

Con este panorama, el equipo se entrenó esta mañana en el estadio Más Monumental, donde quedó concentrado anoche, y se va a entrenar hasta el lunes en el predio de River Camp de cara al partido ante The Strongest del martes a las 21 horas.

El partido ante el equipo boliviano será el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y con ganar el equipo de Demichelis se garantiza el pase a octavos, pero para hacerlo, necesita que Fluminense no le gane de local a Sporting Cristal.

River incluso puede clasificar como segundo del grupo con un empate, sí es que el equipo carioca vence al peruano en un cruce que se va a disputar en Río de Janeiro también el martes a la misma hora.

Por otro lado, volvió a trabajar de manera diferenciada el delantero Matías Suárez que por una sinovitis en la rodilla derecha volvió a quedar afuera de la lista de concentrados y no hay precisiones para su regreso a las convocatorias.

Suárez viene con problemas en la rodilla desde el año pasado cuando tuvo que operarse y estuvo con poca continuidad. al punto que con la llegada de Demichelis recién pudo jugar ante Sarmiento con 8 minutos en el décimo partido de la temporada.

Si se tienen en cuenta el semestre pasado y el actual, el cordobés Suárez sumó 393 minutos y un sólo partido de titular en la segunda parte del 2022 y en este año tiene 170 minutos, en 9 partidos, todos desde el banco, y 2 goles.

(Télam)