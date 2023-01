Martín Demichelis, flamante entrenador de River Plate, aseguró hoy que ese club "hizo el mejor mercado de pases en esta ventana" con las llegadas de Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón.

En la conferencia de prensa previa al debut al torneo de la Liga Profesional de Fútbol, que será el sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 21.30, Demichelis se mostró conforme con la pretemporada y con los refuerzos para su plantel. "Sin faltarle el respeto a nadie, River hizo el mejor mercado de pases en Argentina", opinó el DT. "Llegan cuatro jugadores de muchísima jerarquía y estoy más que agradecido con el esfuerzo de la institución", agregó.

Sobre el delantero venezolano, que "está al caer", el entrenador consideró que "Rondón y Miguel Borja pueden jugar juntos. Incluso pueden jugar cualquiera de los dos con (Lucas) Beltrán, que hizo una gran pretemporada".

Demichelis, sucesor de Marcelo Gallardo tras su exitoso ciclo de 8 años y medio, dijo que está confiado en el equipo para el campeonato que empieza y que aún no tiene al once titular porque no se lo comunicó a los jugadores.

Al ser consultado sobre la decisión de dejar jugadores fuera del equipo titular, Demichelis se sinceró: “El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme y hay que elegir 11. Seguro me voy a equivocar y se los dije a ellos, esto es fútbol y lo que importa es que se hizo una gran pretemporada y espero que se recuperan los lesionados para contar con todos”.

Al hablar de las primeras sensaciones en la previa al debut contó: “Estoy tranquilo, no pienso más allá del próximo día, de la próxima conversación con los jugadores. Almuerzo, revisar el entrenamiento... Nos encontraremos en Santiago en unos días con las ganas y las convicciones incrementadas porque estoy extremadamente feliz con la pretemporada a pesar de algunas lesiones”.

Sobre el sistema de juego y cómo va a jugar River, Demichelis relató: “Uno de los objetivos es formar un equipo sólido pensando en atacar y buscar el arco de enfrente y en estos amistosos estamos en esa búsqueda y no voy a entrar en comparativa, River defendió de diferentes maneras en estos años y el rival juega también”.

En este sentido destacó: “Tener el control del partido y sentirnos cómodos en las dos estructuras de fase ofensiva y defensiva y lograr buenas sensaciones que se vieron en los amistosos y en ese protagonismo que vamos a buscar la idea es leer bien el partido en la toma de decisiones”.

Con respecto a los lesionados, "Micho" respondió: “El plantel es enorme y estamos entrenando con 21 jugadores de campo por el tema de los lesionados y por eso no habrá salidas en este mercado: los quiero a todos y agradezco por los jugadores que siguen compitiendo”.

El DT "Millonario" no quiso entrar en detalles con los casos a Paulo Díaz, Matías Suárez, David Martínez y Nicolás de la Cruz: “(Agustín)Palavecino estará la semana que viene con todo el resto y en cuanto a los demás jugadores no quiero dar precisiones porque es frustrante una lesión. Cuando dije futuro incierto me refiero a que puede ser en una o dos semanas”.

Luego sí se refirió a Martínez por ser el único marcador central zurdo y opinó: “Lo necesitamos en especial para la salida por la izquierda, nos falta ese pase por eso vamos a jugar con dos centrales diestros y seguiremos su recuperación para que pueda jugar pronto y ser tenido en cuenta”.

Y sumó el nombre de Enzo Díaz para esa posición: “Ya veremos con Enzo cómo se puede acoplar y ya hizo eso de jugar de segundo marcador central en 4 ó 5 partidos en abril y lo vimos bien, veremos cómo lo trabajamos para ver si podemos contar con él”.

Demichelis también habló del tema del Mundial que ganó Argentina en Qatar 2022: “Ojalá el impulso de ser campeones del mundo nos haga crecer y nos van a ver en todo el mundo. Ojalá demos el ejemplo y la gente disfrute en los estadios. No tengo dudas que los jugadores lo van a sentir y ojalá sea favorable en el juego y en los partidos”.

En cuanto al arquero Franco Armani, integrante del plantel campeón mundial, el entrenador aseguró que contar con él "es una bendición".

“Ahora todos quieren jugar, quieren que terminen ya todos los entrenamientos y salir a la cancha, más luego de tanto tiempo. Aprovecho para agradecer a Central Córdoba que le hará un reconocimiento al único campeón del mundo que juega en nuestro fútbol (en referencia a Armani)", concluyó. (Télam)